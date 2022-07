Clarão rosa no céu intriga cidade da Austrália e revela plantação secreta de maconha

Moradores da cidade de Mildura ficaram confusos com um brilho rosa no céu (foto: Nikea Champion)

Quando um brilho rosa iluminou o céu da noite em uma cidade australiana nesta semana, a moradora Tammy Szumowski diz que se perguntou se o apocalipse havia chegado.

"Eu estava apenas sendo uma mãe legal e me mantendo calma, dizendo às crianças: 'Não há nada com que se preocupar'", disse ela à BBC.



"Mas, na minha cabeça, eu me perguntava: o que diabos é isso?"

Era a luz emitida de uma fazenda de cannabis nos arredores da cidade de Mildura, no sudeste da Austrália.



Mas, como outros moradores que ficaram atordoados, a mente de Szumowski inicialmente foi para outro lugar: uma invasão alienígena? Um asteroide?



"Minha mãe estava no telefone, e papai no fundo dizia: 'É melhor eu me apressar e tomar meu chá porque o mundo está acabando'."



"E a mamãe disse: 'Qual é o sentido de tomar seu chá se o mundo está acabando?'"

Outra moradora, Nikea Champion, primeiro pensou que era uma lua vermelha realmente brilhante - antes de perceber que a luminosidade vinha do solo.



"Todos esses cenários do fim do mundo estavam passando pela minha cabeça", disse ela à BBC.

"Eu estava tendo um grande momento Stranger Things - eu estava tipo: Vecna? É você?", disse ela, referindo-se ao vilão da série da Netflix.

Fazenda secreta exposta

A cannabis medicinal foi legalizada na Austrália em 2016, mas o uso recreativo da droga é proibido.

Existem poucas instalações de cultivo, e suas localizações são secretas por razões de segurança - o que não é mais o caso desta fazenda.

Luzes avermelhadas são usadas para ajudar a plantação a crescer. Normalmente, cortinas que bloqueiam a passagem de luz são arriadas ao entardecer.

Na quarta-feira, elas não funcionaram, revelou um porta-voz do fabricante Cann Group.

E, porque a noite estava nublada, as luzes criaram aquele efeito, que podia ser visto a quase uma hora da instalação.

"Eu achei engraçado... poderia ter sido algo muito mais legal, mas basicamente eram apenas luzes de cultivo de maconha medicinal", disse Champion.

Szumowski disse que eles também "deram boas risadas".

Apesar do pânico inicial, ela ficou impressionada com a beleza do show de luzes: "Acho que foi ótimo - eles deveriam fazer isso com mais frequência".

