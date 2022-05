Cientistas divulgam primeira foto de buraco negro na Via Láctea (foto: EHT Collaboration)

Cientistas divulgaram, nesta quinta-feira (12/5), a primeira foto de um buraco negro localizado no centro da Via Láctea, a galáxia que está o planeta Terra. O Sagitário A* é um buraco negro supermassivo que está a cerca de 26 mil anos-luz do nosso planeta.

De acordo com os astrônomos, embora não possamos ver o buraco negro em si, pois ele é completamente escuro, o gás brilhante ao redor dele mostra uma região central escura (chamada de “sombra”) cercada por uma estrutura brilhante em forma de anel.



"Ficamos impressionados em como o tamanho do anel [do buraco negro] está de acordo com as previsões da Teoria da Relatividade Geral de Einstein", disse o cientista Geoffrey Bower, em comunicado à imprensa.



A imagem foi feita pelo Event Horizon Telescope, uma colaboração internacional que reúne 11 radiotelescópios espalhados pelo mundo. O projeto contou com a colaboração de 300 pesquisadores de 80 institutos de todo o mundo e demorou cinco anos para ser realizado. Esta é a primeira evidência visual de que o Sagitário A* é realmente um buraco negro.



Para conseguir captar a imagem, os pesquisadores reuniram oito observatórios de rádio existentes em todo o planeta para formar um único telescópio virtual do “tamanho da Terra”. Além da distância, os cientistas explicam que tirar a foto ainda era mais difícil devido a velocidade que os gases se movem ao redor do buraco negro. "O brilho e o padrão do gás ao redor de Sgr A* estavam mudando rapidamente à medida que a EHT Collaboration o observava – um pouco como tentar tirar uma foto clara de um filhote pe



O resultado da pesquisa foi divulgado na revista científica The Astrophysical Journal Letters.



Um buraco negro é uma região do espaço-tempo que tem o campo gravitacional tão intenso que ele suga tudo para si, até mesmo a luz.