Hipopótamos são capazes de distinguir vozes dos amigos, diz estudo

Hipopótamos são capazes de reconhecer as vozes uns dos outros (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Se você acha que conversar com os amigos é uma atividade só de humanos, está bem enganado. Os hipopótamos são capazes de reconhecer as vozes uns dos outros e atendem aos chamados daqueles que são mais próximos. É isso que revela um estudo publicado na Current Biology nesta segunda-feira (24/1).





O "barulho" feito pelos hipopótamos pode ser ouvido a longa distância e, por isso, os cientistas suspeitaram da importância dessa "buzina sibilante".

Um dos grandes desafios para o estudo foi a dificuldade de localizar os animais. Por isso, eles foram para a Reserva Especial de Maputo, Moçambique, uma área que inclui vários lagos habitados por hipopótamos.





Lá, eles gravaram o barulho que os animais faziam e reproduziram para outros indivíduos do mesmo grupo e para outros de um grupo diferente.





De acordo com a pesquisa, as vocalizações de um indivíduo estranho induzem uma resposta comportamental mais forte do que aquelas produzidas por indivíduos do mesmo grupo ou de um vizinho.





No geral, a resposta dos hipopótamos era também fazer barulho quando ouviam um som conhecido. Já quando era um som desconhecido, eles pulverizam esterco, o que indica marcação de território.