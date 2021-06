Inscrições do projeto 'Para Mulheres na Ciência' se encerram nesta quinta

(foto: Pixabay)





Nesta quinta-feira (10), encerram-se as inscrições ao programa "Para Mulheres na Ciência", realizado pela Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (Unesco), no Brasil, em parceria com a Academia Brasileira de Ciências e a L'Óreal. O projeto oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 50 mil para mulheres cientistas. As inscrições podem ser feitas pelo link: BIT.LY/PMNC2021









O coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco no Brasil Fábio Eon destaca que “o Para Mulheres na Ciência é um importante marco para reconhecer pesquisadoras brasileiras que, com seus trabalhos, têm contribuído para a redução dos hiatos e assimetrias de gênero na ciência brasileira. É preciso dar visibilidade aos estudos conduzidos por mulheres, que representam ainda apenas 30% da pesquisa mundial”.





De acordo com o projeto, todos os anos, sete pesquisadoras das áreas de ciências da vida, ciências físicas, ciências químicas e matemática são contempladas com a bolsa-auxílio, que serve como estímulo para prosseguimento aos estudos. Para participar, é necessário ter concluído o doutorado a partir de janeiro de 2014. As mulheres com filho têm prazo estendido. Ou seja, mães com um filho ganham prazo de um ano e as com dois têm mais dois anos.