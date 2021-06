Maior dinossauro encontrado na Austrália é identificado como nova espécie

(foto: AFP PHOTO )

(foto: AFP PHOTO )

Umgigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie e reconhecido como um dos maiores que já vagaram pela Terra, anunciaram osO Australotitan cooperensis, da família dos titanossauros, finalmente recebeu nome e15 anos depois que os ossos foramSeque media entre 5 e 6,5 metros de altura com 25 a 30 metros de comprimento, o que o tornaria o maior dinossauro da Austrália."Com base nas comparações daspreservadas, este novo titanossauro estaria entre os cinco maiores do mundo", declarou Robyn Mackenzie, diretora do Museu de História Natural de Eromanga.Os ossos fossilizados foram encontrados em 2006 em umada família de Mackenzie, 1.000 km ao oeste de Brisbane.Scott Hocknull, paleontólogo do Museu de Queensland, disse que foi uma tarefa "muito longa e meticulosa" para confirmar que o Australotitan era umanova.