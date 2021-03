Maior asteroide a passar perto da Terra este ano poderá ser visto dia 21

(foto: Nasa/ reprodução ) passará perto do nosso planeta em 2021. Um asteroide de aproximadamente 1 km de diâmetro passará "pertinho" da Terra este mês. A rocha espacial 231937 (2001 FO32) será a maior queperto do nosso planeta em 2021.









No dia 21 de março, às 13h03 (horário de Brasília), o asteroide chegará a uma distância aproximada de 2 milhões de quilômetros da Terra. Apesar disso, só será possível assistir à passagem do asteroide com um telescópio.





A rocha é classificada como "potencialmente perigosa" por chegar a uma distância inferior a 7,5 milhões de quilômetros do nosso planeta e ter um diâmetro maior que 140 metros.





A descoberta do 231937 (2001 FO32) foi feita em 2001 pelos programa do MIT Lincoln Laboratory, financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos e pela Nasa. Desde então, os cientistas acompanham a rota dele. Depois de março, ele só voltará a se aproximar da Terra em 2052.