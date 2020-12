O experimento em que a água é separada em 'dois líquidos'

Alinhamento de Júpiter e Saturno, chuva de meteoros e eclipse solar: os fantásticos eventos no céu em dezembro

Alinhamento de Júpiter e Saturno, chuva de meteoros e eclipse solar: os fantásticos eventos no céu em dezembro

Estudo diz que Terra está mais próxima de buraco negro do que se acreditava

Estudo diz que Terra está mais próxima de buraco negro do que se acreditava