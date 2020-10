Nasa diz que asteroide de 83 metros deve passar perto da Terra

Órbita do asteroide 2020 RK2 que vai passar perto da Terra no dia 07/10/2020. (foto: Reprodução/ Orbit Viewer Jet Propulsion Laboratory/Nasa) A Agência Espacial Americana (Nasa) emitiu um alerta a respeito da passagem do asteroide designado 2020 RK2. O corpo rochoso deve cruzar a órbita da Terra e passar mais perto do planeta nesta quarta-feira (7/10). Segundo a NASA, o horário mais próximo da passagem deve ocorrer às 13h, no horário da Califórnia, às 17h, no horário de Brasília.

O asteroide entrou no radar da agência neste ano a partir do dia 10 de setembro. Essa não é a primeira vez que ele passa pela órbita da Terra. O corpo celeste foi registrado pela primeira vez nos sistemas da NASA em setembro de 1994. Desde então, esta é a terceira vez que o asteroide vai passar mais perto do planeta. Segundo a Nasa, a previsão de retorno agora será em dezembro de 2027 e agosto de 2072.





Os astrônomos estimam que o objeto pode medir entre 36 e 83 metros de diâmetro, do tamanho de um avião Boeing 747, e deve passar a uma distância de mais de três milhões de quilômetros da Terra, a uma velocidade de aproximadamente 6,67 quilômetros por segundo (cerca de 24 mil km/h). Dessa forma, não há expectativa que o objeto entre em colisão com a Terra.

O que são asteroides?

Segundo a NASA, asteroides “são remanescentes rochosos e sem ar que sobraram da formação inicial de nosso sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos”. Eles também podem ser chamados de planetas menores e, até o momento, a agência espacial americana já identificou mais de 995 mil asteróides no sistema solar da Terra.