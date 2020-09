Sonda americana irá colher amostras de solo do asteroide Bennu em 20 de outubro

A sonda americana Osiris-Rex fará contato 20 de outubro com a superfície do asteroide Bennu para colher amostras de solo, com o objetivo de voltar à Terra trazendo informações sobre a origem do sistema solar, anunciou nesta quinta-feira (24) a Nasa.

Os pesquisadores da agência espacial americana escolheram este asteroide de 490 metros de diâmetro por acreditar, baseados em observações por telescópio, que era coberto de areia, "como uma praia", o que garantiria uma operação de amostragem sem muitos riscos, explicou por videoconferência o cientista Dante Lauretta, da Universidade de Arizona, responsável pela missão.

Mas, após uma maior aproximação do asteroide em final de 2018, as imagens mostraram que, na realidade, este corpo cósmico estava coberto de rochas. "A superfície é áspera, íngreme e rochosa", descreveu o cientista.

Os cientistas da missão passaram o ano de 2019 cartografando a superfície do asteroide para escolher o lugar mais seguro para uma coleta de amostras de solo, optando finalmente pela cratera 'Nightingale'.

Em 20 de outubro, a sonda se aproximará lentamente de Bennu, estenderá um braço para a coleta de amostras, tendo como alvo uma área de oito metros de diâmetro bastante plana e com quatro locais para pouso.

"Anos de preparação e de trabalho duro desta equipe vão resumir-se a este contato com o solo durante cinco a dez segundos", explicou Mike Moreau, chefe de projeto adjunto na Nasa.

Ao tocar o solo, o robô irá expelir nitrogênio, o que fará voar grãos do solo do asteroide, que serão recolhidos pelo braço de Osirix-Rex. O objetivo é colher uma amostra de pelo menos 60 gramas.

A operação é especialmente complicada porque os engenheiros não podem garantir uma precisão absoluta a mais de 320 milhões de quilômetros de distância.

Caso a missão fracasse, a Nasa poderá realizar uma segunda tentativa em janeiro de 2021 em outra cratera.

Se tudo ocorrer como previsto, em março de 2021 a sonda Osirix-Rex iniciará sua longa viagem de volta à Terra e, em 24 de setembro de 2023, lançará preso a um paraquedas o contêiner com as amostras de asteroide. A carga deverá pousar no deserto de Utah.

Antes, um grupo de cientistas estudará as amostras de outro asteroide, o Ryugu, colhidas pela sonda japonesa Hayabusa 2 no ano passado. Sua chegada à Terra está prevista para 6 de dezembro deste ano.