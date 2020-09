Asteroide do tamanho de um ônibus escolar passará próximo à Terra nesta quinta

O asteroide foi descoberto em 18 de setembro (foto: Virtual Telescope EU) asteroide, do tamanho de um ônibus escolar, passará perto da superfície da Terra nesta quinta-feira (24/9). O corpo celeste chegará uma distância de 22 mil km de nós, mais perto do que a distância da Lua e de satélites de TV. Um, do tamanho de um ônibus escolar, passará perto da superfície da Terra nesta quinta-feira (24/9). O corpo celeste chegará uma distância de 22 mil km de nós, mais perto do que a distância da Lua e de satélites de





LEIA MAIS 22:43 - 23/09/2020 Milhares protestam em cidade americana após decisão benevolente no caso Taylor

22:26 - 23/09/2020 Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

22:02 - 23/09/2020 Atletas dos EUA consideram insuficiente decisão contra policial por morte de Breonna Taylor Nasa), a rocha não representa nenhum perigo. Em comunicado, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra, da Nasa, disse que mesmo que o asteroide entrasse na nossa superfície ele provavelmente queimaria na atmosfera. Isso, porque ele é bem pequeno. O chamado 2020 SW mede em torno de 5 a 10 metros. Apesar disso, de acordo com a Agência Nacional Americana (), a rocha não representa nenhum perigo. Em comunicado, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da, da Nasa, disse que mesmo que o asteroide entrasse na nossa superfície ele provavelmente queimaria na atmosfera. Isso, porque ele é bem pequeno. O chamado 2020 SW mede em torno de 5 a 10 metros.





O asteroide foi descoberto em 18 de setembro, pela Mount Lemmon Survey, um observatório astronômico que fica no Arizona (EUA). A aproximação máxima dele será às 7h12 (horário de Brasília) em algum lugar no sudeste do Oceano Pacífico. A próxima vez que o asteroide se aproximará da Terra será em 2041.