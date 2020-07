Teste semelhante ao 'bafômetro' detecta novo coronavírus em 30 segundos

(foto: MENAHEM KAHANA / AFP)

desenvolvido por israelenses é capaz de detectar a covid-19 em apenas 30 segundos. Segundo os criadores, a agilidade se dá porque a análise é feita por meio de odores. A empresa responsável pela tecnologia, a NanoScent, é uma startup especializada nesse tipo de análise.



LEIA MAIS 04:00 - 19/07/2020 DNA: o mapa genético de cada um

08:57 - 16/07/2020 Brasil acena para participar de grupo que fabrica vacinas

11:45 - 15/07/2020 Registro da vacina de Oxford contra COVID-19 deverá ser liberado em junho de 2021 expirar pelo nariz, e não pela boca, em um tubo posicionado em uma das narinas. Um testepor israelenses é capaz de detectar a covid-19 em apenas 30 segundos. Segundo os criadores, a agilidade se dá porque a análise é feita por meio de odores. A empresa responsável pela tecnologia, a NanoScent, é uma startup especializada nesse tipo de análise.O método lembra os testes de alcoolemia (bafômetro), com a diferença de que é precisopelo nariz, e não pela boca, em um tubo posicionado em uma das narinas.





O tubo é então conectado a um pequeno dispositivo — que, por sua vez, é conectado a um telefone celular, responsável por informar se há ou não infecção. Durante o desenvolvimento da técnica, a empresa analisou a respiração de milhares de israelenses contaminados e identificou os odores específicos daqueles que haviam sido infectados pelo Sars-CoV-2.



As informações ajudaram a alimentar o algoritmo que estrutura a tecnologia. Testes em curso em Israel têm resultados com cerca de 85% de precisão. Também há experimentos em um projeto-piloto na Europa, segundo Oren Gavriely, da NanoScent. "Você pode detectar quem ou quem pode estar contaminado pelo vírus”, afirma em entrevista, à agência France-Presse de notícias (AFP).



Segundo a NanoScent, esse teste olfativo não deve substituir os laboratoriais. Isso porque ele permitirá determinar a presença do novo coronavírus, não a de anticorpos. Dessa forma, o objetivo é poder usá-lo na entrada de salas de espetáculos, estádios, hospitais ou aeroportos.



Se o resultado for positivo, as pessoas devem ser submetidos a um exame mais detalhados. Também são vantagens, segundo os criadores, o preço baixo e a possibilidade de detecção em massa. “Isso pode ajudar a recuperar uma sensação de segurança e retomar uma vida normal”, afirma Gavriely.