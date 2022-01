Languishing: 'A pandemia colocou todos numa condição de sobreviventes'

O languishing não é uma doença, mas um conjunto de manifestações emocionais frente as inconstâncias do novo cotidiano e não deve ser patologizado (foto: Avi Chomotovski/Pixabay)



Psiquiatra, psicanalista e professora do curso de pós-graduação em psiquiatria Ipemed, Gilda Paoliello, em entrevista ao Bem Viver, explica por que o languishing não pode ser apontado como um transtorno mental e, portanto, não é uma doença.



Ela também alerta sobre o respeito a quem está sofrendo diante do languishing e que ninguém deve normatizar ou usar parâmetros morais para avaliar o sofrimento alheio.





Psiquiatra Gilda Paoliello afirma que languishing não constitui um transtorno mental (foto: Marcílio Nicolau/Divulgação) Languishing é mais um transtorno mental fruto da pandemia?





O termo languishing não constitui um transtorno mental. Ele foi proposto pelo sociólogo americano Corey Keyes e descrito pelo psicólogo organizacional Adam Grant em matéria no The New York Times. Descreve um estado emocional que, em sua essência, se define pelo vazio, sentimento de apatia e, ao mesmo tempo, de apreensão, surgido nestes tempos sombrios da COVID-19. Seria uma tentativa de nomear o sintoma de nossa atualidade, caracterizado pela inexistência de uma bússola que possa permitir previsões, deixando todos à deriva. Na ausência de respostas sobre o futuro, surge uma apatia, uma languidez emocional como defesa. O termo logo se disseminou pela identificação que as pessoas tiveram com o que estava sendo descrito. Poder nomear os próprios sentimentos e ver que, de certa forma, ele é universal, dá um certo alívio.





É necessário acionarmos o polo oposto da apatia, que representa a pulsão de vida. É tempo de se reinventar e não se deixar cair na armadilha de que a pandemia nos impede de tudo. Importante uma reflexão sincera no sentido de não se colocar a pandemia como justificativa para as próprias acomodações e limitações. Temos lidado com muito sofrimento real pelas perdas e sequelas deixadas pela COVID-19 e constatamos que o melhor antídoto é a criatividade. Mas para aqueles que se paralisam no languishing, nesse limbo emocional que leva a uma espécie de anestesia que impede a pessoa até de perceber a necessidade de pedir ajuda, devemos estender a mão de forma ativa. A pandemia colocou todos numa condição de sobreviventes, é essencial buscarmos práticas que nos lancem para além dessa condição de estar entre a vida e a morte.





Se languishing não é uma doença, imagino ser ainda mais vista com preconceito. Imagino que surja o famoso mimimi, a desclassificação do problema, que há pessoas com problemas reais.





Sim, o languishing não é uma doença, mas um conjunto de manifestações emocionais frente as inconstâncias do novo cotidiano e não deve ser patologizado. Mas dependendo da intensidade e das consequências dessas manifestações, poderá, sim, se caracterizar como uma patologia e como tal deverá ser abordada. Entretanto, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, todo sofrimento é subjetivo e, portanto, deve ser respeitado. Alguns fazem da epidemia um refúgio para justificar suas limitações, outros encontram nela uma razão para se colocar de forma mais altruísta, relativizando seus problemas; enquanto outros são atropelados pelo real avassalador da COVID-19. Na formação do sintoma psíquico, realidade e vivência subjetiva têm o mesmo peso. Portanto, não devemos normatizar ou usar parâmetros morais para avaliar o sofrimento alheio. Lembrando que permitir a pessoa colocar seu sofrimento no campo da palavra possibilita dar a esse sofrimento uma nova dimensão, caminho para a elaboração e reposicionamento.

INDÍCIOS DO LANGUISHING



Languishing não é depressão, mas precisa de cuidado e tratamento diante de um apagamento da vida. Descubra o que sente (foto: Arek Socha/Pixabay)





Mesmo com todos os transtornos existentes, surge um novo fenômeno que emergiu com a pandemia: o languishing, que inclui um sentimento persistente de apatia de difícil definição, mas que está longe dos extremos, seja o de felicidade plena e o da tristeza angustiante, mas sim no meio-termo. A psicóloga Ana Carolina Peuker, CEO e fundadora da Bee Touch, mental

healthtech responsável por mensurar riscos psicológicos digitalmente em empresas e instituições, aponta quatro indícios de que você pode estar desenvolvendo o languishing.