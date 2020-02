Carnaval exige cuidados com a pele

A exposição prolongada ao sol, principalmente agora no período de carnaval, pode acarretar sérios problemas à epiderme humana, exigindo certa cautela.





A dermatologista da Unimed- BH Soraya Marques afirma que todos os tipos de pele necessitam de cuidados. “Dependendo da faixa etária, dos hábitos diários, e em peles mais finas, os cuidados devem ser redobrados, como é o caso de crianças e idosos”, completa. Além da hidratação, a dermatologista alerta para o uso de filtros solares, que ajudam na fotoproteção da epiderme, bem como na precaução do câncer de pele, do envelhecimento e da queimadura solar.





Não só nos dias do carnaval, a ingestão de água e uma boa alimentação também contribuem para a hidratação da pele. “Uma boa hidratação deve ser feita por dentro e por fora. E, por isso, recomenda-se a ingestão diária de pelo menos dois litros de água”, afirma a dermatologista. Quanto à alimentação, esta deve ser balanceada, rica em frutas e verduras que contenham fibras. Ainda, para manter a pele hidratada é necessário tentar evitar a exposição prolongada ao sol, assim como os banhos longos e o uso de esfoliantes, visto que o cuidado excessivo pode ter o efeito contrário.





Antes de sair para os blocos, inclua os protetores solares. Eles devem ter boa absorção dos raios ultravioleta A e B (UVA e UVB), para ajudar na manutenção das funções fisiológicas da pele. O ideal é que os filtros tenham certa resistência à água e que não manchem as roupas. Dessa forma, os fotoprotetores agem na prevenção do envelhecimento e do câncer de pele, sendo recomendados até nos dias frios e nublados. “O filtro solar deve ser usado todos os dias, mesmo quando o tempo estiver frio ou nublado, pois a radiação UV atravessa as nuvens. É importante lembrar que usar apenas filtro solar não basta, é preciso completar a proteção com outros mecanismos, como roupas, chapéus e óculos apropriados”, conta Soraya.





Hidratação pós-carnaval





Passado os dias de festa de Momo, é hora de voltar à rotina. Uma pele bem hidratada é essencial para manter sua elasticidade e brilho, prevenir a formação de rugas e marcas de expressão, melhorar a nutrição celular e, consequentemente, permitir uma ação mais eficiente de outras substâncias ativas. “Uma boa hidratação auxilia na manutenção do viço e da beleza da pele, além de manter a integridade da camada de proteção cutânea, que é fundamental para evitar a descamação, o ressecamento, o envelhecimento precoce, as irritações e, principalmente, as infecções”, explica Soraya.





Sendo assim, os cuidados com a pele devem ser diários, a começar pela higiene pessoal, retirando as impurezas da poluição. Indicam-se banhos, pelo menos uma vez ao dia, com sabonetes menos agressivos e água morna, sem promover esfoliações, principalmente nas camadas mais finas da epiderme, como a da face e das mãos. O uso do sabonete é adequado nas áreas do corpo de maior sudorese, como as regiões de dobras e genitais. Após o banho, é necessário aplicar o hidratante. No entanto, a dermatologista ressalta que se deve atentar ao tipo de hidratante indicado para cada tipo de pele e evitar aqueles com fragrâncias e cor.





* Estagiária sob a supervisão do subeditor Carlos Altman

COMO ESCOLHER O FILTRO SOLAR IDEAL?

Para a proteção contra os raios UVA, não há consenso quanto ao fator de proteção. No entanto, ele pode ser mensurado em estrelas ou números. Por isso, é necessário avaliar os rótulos dos produtos.





Quando o fator é classificado em

estrelas, há variação de 0 a 4, em que:





0 – nenhuma proteção

4 – altíssima proteção





Já quando a classificação é

feita em números, tem-se:





Menor que 2 – não há proteção

Entre 2 e 4 – baixa proteção

Entre 4 e 8 – média proteção

Entre 8 e 12 – alta proteção

Acima de 12 – altíssima proteção





Na prevenção contra a radiação

UVB, é indicado o uso de filtros solares

com FPS 15-30, FPS 30-50 ou com fatores

acima de 50, em que:





FPS 15-30 – média proteção

FPS 30-50 – alta proteção

Acima de 50 – altíssima proteção