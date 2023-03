(foto: Evaristo Sa/AFP)

Lula leva na bagagem problemas na relação entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que precisa resolver para dar celeridade às suas pautas no Congresso Nacional.









Além dos presidentes da Câmara e do Senado, foram convidados para a viagem, de 26 a 31 de março, pelo menos 20 deputados e sete senadores. Fica a pergunta: qual a função dessa enorme quantidade de parlamentares?

Leia: Ida de Lula a China é uma viagem sob os holofotes do mundo





Do ponto de vista de política externa, provavelmente nenhuma. No entanto, para um governo que tem o desafio de montar uma base minimamente confiável, faz sentido. Em especial, os presidentes da Câmara e do Senado têm mesmo muito o que conversarem: nada como um voo de quase 40 horas para resolverem, por exemplo, como fica a tramitação das Medidas Provisórias (Mps)





O governo Lula precisa que os presidentes das casas se entendam sobre a forma como MPs serão votadas, pois elas são o principal instrumento do governo quando precisa que determinada matéria tramite rapidamente. Arthur Lira (PP-AL) busca, estrategicamente, preservar o controle das MPs dentro do Congresso, enquanto Rodrigo Pacheco (PSD-MG) busca a volta da dinâmica anterior à pandemia.





Explicando: antes da COVID-19, o rito para apreciação de medidas provisórias se iniciava com a criação de uma comissão mista, envolvendo senadores e deputados. Em 2020, durante a pandemia, as duas casas concordaram em pular as comissões mistas e levar as MPs diretamente para o plenário da Câmara dos Deputados.





Com isso, Arthur Lira ganhou muito poder, na medida em que poderia determinar quem seria o relator da MP na Câmara e controlar o seu tempo de tramitação. Como MPs perdem validade em 120 dias, Lira tem deixado a votação das medidas provisórias a maior parte do tempo na Câmara. Quando chega no Senado, não dá mais tempo de discutir nada, ficando a casa presidida por Pacheco com a pecha de carimbador do que vem da Câmara.





Nos bastidores, esse tema tem ocupado bem mais Pacheco e Lira do que pode parecer na cobertura da imprensa. Na semana passada, Lira elevou o tom e garantiu que se for preciso será feita uma alteração da Constituição Federal para que a tramitação das MPs não volte a ser como era antes.





A manifestação de Lira veio depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, em ação movida por senadores. O STF deu razão aos senadores: a Constituição realmente determina a criação das comissões mistas, que só haviam sido suspensas por causa da pandemia. Como ela acabou, não há mais motivo para o atalho.





Daí a manifestação de Lira na semana passada, se necessário, aprovar-se uma Proposta de Emenda da Constituição para acabar com a exigência de comissões mistas. A medida parece contar com o apoio do governo, em mais uma clara aproximação de Lula a Lira e de desprestígio de Pacheco.





O que está por trás de toda essa questão é a busca dos presidentes das casas de preservarem sua influência. Lira perdeu parte de sua autoridade no orçamento secreto repaginado e não pretende perder seu poder sobre as Mps.





Como se vê, não faltará assunto nesse longo voo de ida e volta à Ásia.