Dia das Mães

Em primeiro lugar, desejo dizer que ser mãe é um privilégio muito especial e nos ajuda a aprender a dar valor a cada respiro nessa vida.





Por isso, meus parabéns a todas as leitoras mães por aqui!

Vocês são heroínas da resistência!





Ser mãe é entrega. Devoção, dor, prazer e dever. Mas acima de tudo um ato de amor incondicional!





Me peguei pensando em minha própria mãe, que perdi aos 12 anos.





Gostaria hoje de, nesta coluna, fazer algo diferente...meu gesto a todos que já perderam suas mães: uma carta de amor e agradecimento.





“A minha mãe querida,





Ah! Se eu pudesse falar o quanto sou grata a você mamãe pela vida! E que te amo muito!





A vida não me deu tempo de dizer tudo que gostaria, mas sinto que ainda é possível eu enviar minhas vibrações de amor a você querida mamãe.





Que bom que você cuidou de mim com amor e pude sentir firmeza na vida!





Que bom, mãe, que você conseguiu ficar acordada para me amamentar, cuidar e me medicar.





Que bom que você me contou histórias para eu dormir, me ensinou tantas coisas lindas que até sou capaz de realizar e sempre que faço você está presente em cada gesto.





Mãe, foi tão bom ter seu colo seguro, seus braços quentes me acalentando em meio a minha ainda falta de jeito em me cuidar sozinha e bebê!





E cá estou eu querendo agradecer tudo mesmo que você me deu! Não tenho tristeza pela sua ausência. Tenho você em meu coração e terei sempre!





Ah mãezinha linda e querida, Deus te levou de mim, mas ainda te sinto presente em cada momento, em cada gesto, até mesmo nas minhas falas, na minha comida, na minha letra ao escrever, igualzinha a sua...e as minhas sobrancelhas, meus lábios, meus dentes, suas unhas iguais as minhas, seu jeito destemido, para frente está vivo em mim.

Mãezinha, que você possa aí, no céu, estar lendo minha cartinha de amor, pois amor igual e sem limites só consegui sentir por meus filhos!





E foi você que me proporcionou a vida! Sim! Essa vida que tenho hoje! Você me trouxe ao mundo e pode me ensinar em tempo, o valor da família, da educação dada no berço, do colo, do cuidado...





Ah! Mãe querida, que saudades sinto de você! Te tive presente por muito pouco tempo, mas foi suficiente para te carregar no coração eternamente.





Você era linda e nos meus sonhos ainda o é... a bela da minha vida. Ainda, apesar dos mais de 50 anos sem te ver, sinto seu cheiro, seus cabelos pretos longos e cacheados e sua pele tão branca e rosada. Seu sorriso vejo no espelho todos os dias, quando me pego sorrindo, seu olhar continua aqui meu olhar, suas mãos estão nas minhas...eu digo: eu sei que posso te sentir em cada dia viva dentro de mim!





Muito obrigada por tudo que recebi.





Muito obrigada pela vida!





Muito obrigada pelos valores e tudo que aprendi.





Você está presente em mim. Carrego você em meu coração e em todas as minhas ações de amor.





Obrigada mãe linda!





Te amo eternamente!”