Início de ano e novas metas. Como cumprir?

Força de vontade acaba, mas hábito constituído não. Aí está o segredo! Rotina e hábitos novos. Querer, sonhar, fazer metas para o ano, todo mundo se propõe. Mas na hora de cumprir repetem-se os mesmos hábitos e nada sai do lugar. As reclamações se repetem e continuamos no mesmo.

Mas há motivos para isso! Surpresa? Eu acredito que talvez não! Mas é verdade, temos muita dificuldade com mudanças, mesmo pequenas mudan-ças, como acordar meia hora mais cedo, tirar o açúcar do café e assim por diante.



Vamos iniciar com o tema “metas”. Para criar metas que possam ser seguidas, pense em criar pequenos objetivos dentro do desejado e ir incluindo outros que aprimorem os primeiros.

Veja, você pode querer emagrecer neste ano e ter mais saúde física. Então, diríamos que a grande meta seria ter menos 10kg e um corpo com mais massa muscular e uma boa saúde com níveis sanguíneos de tudo em estado satisfatório.



Se você quer atingir essa meta e já de cara corta comida doce, faz cinco vezes por semana academia, dieta cetogênica etc., coitado! Vai desistir em duas semanas! Muito difícil quando colocamos metas duras de manter. As pesquisas mostram que quem faz essas dietas muito restritivas acaba engordando tudo outra vez depois, infelizmente. Restrição de- mais, dificuldade em mudar e volta-se ao mesmo.



Outro exemplo, finanças no verme- lho. Aí você promete a si mesmo não gastar nada! Impossível, você vai resistir por pouco tempo. O mesmo com a bebida, hábitos viciosos em geral.

Pior ainda quando as metas são colocadas em relacionamentos, pois é necessário mudar por dentro e não apenas o comportamento por fora.



Tudo deve começar dentro de você. Uma limpa geral, mas para isso é preciso tomar consciência do que está desregulado para regular. Só vamos desfazer o caos caso tenhamos no- ção dele. E com amor e compaixão, ir devagar!



Pois toda mudança vai requerer introduzir um novo hábito, e esse leva tempo para se tornar hábito. Por isso, quando se fala em metas, faça metas pequenas e atingíveis.

Quer emagrecer, diminua o açúcar, coma menos carboidratos, mas não res- trinja demais. Veja o que você consegue na área que desejar. Mas faça metas possíveis.



Agora, vamos ao segundo ponto – criar hábitos em cima dessas pequenas metas possíveis.

Hábito – algo que se torna rotina. Coloque horários e faça regularmente. Após dois meses já será um hábito; até se lembrar, deixe lembretes.



Bom, então, agora pense: “Cuidado com o que pensa, pois você atrai”, diz Chopra.

Somos aquilo que pensamos. Se penso que não chegarei lá, será im- possível este caminho. Entretanto, se eu acreditar que posso mudar mi- nha vida, mesmo que esse processo necessite tempo, não vou desistir. E, assim, farei a jornada com algum esforço lógico!

Esforço fará parte dessa jornada, mas será um esforço feliz e espe- rançoso. Necessário o esforço e por isso não há o que temer a não ser fazer o trajeto.



Agora, cabe a você decidir que áreas precisa mudar e começar a traçar as metas deste ano que começou agora.



Metas bem definidas e atingíveis. Se possível, comece devagar e vá aumentando-as. Hábitos demoram para ser adquiridos, por isso requerem rotina. Nunca desista de seus sonhos, mas saiba que trarão algum esforço durante a jornada. Em breve, verá o resultado.