Estamos sofrendo as consequências de anos em pandemia e estado de alerta ligado. Muitos adoecimentos, infelizmente.

O número de pessoas que estão pagando no corpo o adoecimento mental tem sido grande. Câncer, doenças crônicas, dores como fibromialgia e muito mais.





A conta chegou!





Culpa? De nós mesmos. O ser humano foi programado para estar em alerta frente a perigos. Ele não desliga o sinal de alerta enquanto não se livra do que o afeta. Infelizmente, a pandemia trouxe uma grave crise mundial. Todos fomos afetados em maior ou menor grau, mas fomos.





O mal atual se chama ANSIEDADE





Precisamos aprender a desconstruir esse mal que afeta todos. Maus hábitos geram agitação, preocupação e medo.

Alguns sofrem de insônia preocupados. Outros comem mais. Outros bebem ou jogam. Fato é que todos buscamos alguma saída, mas não tem sido a melhor maneira. Pois não é SAÍDA, mas sim ENCONTRO com a sua ansiedade. Somente quando de verdade a abraçamos como causa, poderemos dar jeito nela. Não será fugindo por algum escape ou "check out" da vida como bebida, comida, remédios etc.

E quando falamos de ansiedade, muitos de nós logo imaginamos algo como um desconforto leve; e no outro extremo, ataques de ansiedade agudos como o pânico. Infelizmente, em muitos passa despercebida.

Levando a comportamentos viciantes e maus hábitos – comer demais sem apetite, procrastinar, beber para relaxar e passar horas nas redes sociais. Para complicar, a ansiedade reside numa área de nosso cérebro que resiste à racionalidade.

Nosso sistema límbico lida com as emoções. Ele apenas nos defende e, muitas vezes, não tomamos consciência do que estamos fazendo; é um "tapa-buracos de ansiedade".





Por isso, meu alerta!





Podemos desconstruir a ansiedade se conseguirmos ver que ela está presente em todos nós. E, por falar nisso, como é a sua forma de sentir ansiedade frente a tantos desafios que a vida vem nos impondo nos últimos quatro anos?

Pare. Respire e pense como você está cuidando de si mesmo. Dorme bem? Quantas horas por noite? Come saudavelmente? Exagera nos doces ou come compulsivamente? Bebe para relaxar diariamente sua cervejinha ou, pior, algo mais? Como está seu humor? Irrita-se com facilidade? Fica mal-humorado por qualquer coisa? Tem feito pausas para descansar? Tem férias e feriados para ficar apenas com sua família ou desfrutar de amizades?

Pois é, minha gente! São pequenos exemplos de como está nosso autocuidado. E se não nos damos tempo de pausa, descanso e repensamos a rota feita diariamente, podemos adoecer por falta de equilíbrio.

Não tem como não sentir ansiedade, mas tem como desconstruir momentos ansiosos.

Um hobby. Dançar, pintar, cozinhar, plantar etc.

Um esporte! Um exercício físico que cuide de seu corpo. Uma massagem. Ioga e meditação.

Um passeio a pé pelas ruas da cidade, apreciando jardins e pessoas. Admirar o belo.

Há muitas maneiras e, entre elas, a pausa de autorregulação. Checar o que está sentindo, como está seu corpo e o que de verdade, ele te pede.

Um descanso, uma revisão de rota – parceiros, amigos, coisas tóxicas que podem sair de sua vida.

Você precisa aprender apenas a identificar a hora que desejaria "dar no pé de si mesmo" e buscar se cuidar. Por que não sair fora e mudar a rota do que o está intoxicando? Essa seria a melhor maneira. Buscar novos caminhos.

Está nas suas mãos, iniciando o ano, rever o que de verdade seria bom para você!

Comece o ano fazendo um novo planejamento, retire o que é toxico e introduza o que lhe faz bem.