Seja bem-vindo, 2023!

O tempo nasce com o nosso nascimento. Mas será que sabemos que estamos aqui de passagem e a gente vai embora?





Mais um ano... Será que você vai prestar mais atenção ao seu dia? Ver um sorriso! Prestar atenção ao seu despertar junto com os passarinhos que cantam lá fora?





Será que você pode desfrutar seu café sem correr, por estar atrasado? Será que você mima seu filho com beijinho e diz que o ama? E será que você presta atenção no agora e sente cada momento?





Pois a gente vai embora...e de nada adianta apenas fazer planos e, de repente, você foi embora...





A roupa secando no varal, a geladeira cheia de comida, as contas ficando a pagar, as preocupações se perdendo no ar, os laços idem...





Pois a gente vai embora de qualquer forma e isso aqui é uma PASSAGEM...





Um novo ano, novas promessas e uma esperança. Esse ciclo se refaz todos os anos e fazemos o ritual da virada seja pulando ondinhas, comendo sementes de romã, agradecendo Iemanjá etc.





Mas já pensou como você viveu o ano que passou? Desfrutou? Viveu com vibração, sentiu, sorriu, chorou, admirou...suspirou?





Mas o que dizer das reclamações que seguem o mesmo curso do dia a dia tão rotineiro que nem vemos passar?





Será que você vai ver apenas o lado ruim dizendo: “Me desgastei muito nesse ano que passou. Não economizei o que desejava. Minha família não me dá atenção. Não consegui ganhar dinheiro. Vou investir melhor nos relacionamentos pois vacilei muito”.





E, assim, uma série de reclamações que se repetem ano a ano.





Será que você também tem reclamações que perduram entra ano, sai ano?





Então, que venha 2023!





Mas, para isso, que você possa vibrar e colocar sua meta de mudança verdadeira.





Quero ajudar você a entender que reclamar é apenas chamar de novo o mesmo. É ver pelo ângulo do negativo e nada vai mudar.





Mas que venha 2023 de forma diferente. Olhando onde deseja chegar com firmeza e fé. Acreditando que mudanças sempre devemos fazer. É entender que você pode ter uma mentalidade de crescimento e fazer as mudanças que deseja.





Nem sempre é fácil, mas sempre é possível. Eu acredito na mentalidade de crescimento que muitas pessoas mais otimistas cultivam e, por isso, conseguem atingir metas e desejos mesmo a base de algum sacrifício, mas que valerá a pena.





Então, pense o que vem reclamando sempre. Anote! Como você pode mudar de atitude para que isso não aconteça mais?





Comece vivendo o agora… Desfrute cada momento. Observe e fotografe no seu coração os cheiros, as paisagens, os cantos, os sorrisos, as refeições, a família, seus amores...





A vida segue, mas nós perdemos tempo reclamando ao invés de admirar. Siga com amor mais admiração. Viva seu 2023 de verdade em cada momento!





Que venha com luz e muitas aventuras no caminho!