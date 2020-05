Em tempos difíceis, precisamos ir um pouco devagar, mas não parar. Medo traz paralisação como defesa natural. Tudo bem ter medo. Aceita. A aceitação do medo faz a gente se conscientizar e até mesmo se acalmar. Permissão para ser humano em primeiro lugar. Tempos de uma guerra que não imaginávamos sofrer. Não é uma guerra entre países ou inimigos. Mas todos temos o mesmo inimigo e ele ainda por cima é invisível, pode nos atacar a qualquer hora, pode até matar. Quem não teria medo?





Dando-se permissão para ser humano, você vai lidar melhor com tudo que ainda virá por aí. O desconhecido gera medo. Mas se paramos, damos um tempo, poderemos nos preparar melhor. Antigamente, nos tempos dos bárbaros, as guerras aconteciam e os guerreiros, por ordem superior, se retiravam da frente de batalha caso começassem a perder muitas pessoas. Voltavam ao seu acampamento e estudavam novas estratégias de luta. Nós precisamos fazer o mesmo. Recuar, parar e retomar o fôlego. Pausa necessária e inclusive no caso o isolamento. Mas será agora a hora certa de recalcular rotas.





Sua vida parou?





Perdeu seu trabalho?





Estava insatisfeito com o que fazia?





Se você estiver na categoria dos que puderam trabalhar em casa ou foi dispensado de seu trabalho, pode repensar uma nova rota. Um caminho novo.





Infelizmente, se você faz parte do time de heróis que precisa se manter no campo de batalha entre médicos, enfermeiros, prestadores de serviços essenciais, a hora é de ter calma e coragem. Tentar agir com mais tranquilidade sem se apavorar. A dica é FOCA NO TRABALHO e faça com total higiene. Se você acreditar que sairá vivo e bem, será um deles. Cuide-se bem, respirando, alimentando-se bem, e tendo algumas pequenas pausas entre as lutas que fará. Quanto mais você considerar que sua mente agora precisa de foco, mais você irá respirar fundo e seguirá em frente com fé.





Para aqueles que estão desesperados, pois seu negócio fechou, terão contas a pagar, foi demitido, está sem luz no fim do túnel, coragem. Coragem não é pouco para se dizer?! Sim. Precisa aproveitar este momento e se reinventar. A questão maior aqui é descobrir o que você poderá fazer e isso se tornar um trabalho e seu ganha-pão. Muitos estão se reinventando. Você pode e deve fazer o mesmo. Quem sairá lá na frente vencendo? Quem acreditou que poderia fazer algo, que faria A DIFERENÇA com o seu trabalho.





RECALCULANDO A ROTA





Não dá para ir por esse caminho, que tal buscar um novo? Mas, para isso, o que precisa ser feito é uma combinação de fatores: o que você gosta de fazer, o que tem melhor habilidade e pode fazer diferente de outros e o que trará à sua vida mais significado (o seu propósito). E lembre-se que aqui vale uma pergunta importante: por que você quer fazer este trabalho diferente?. O seu porquê vai atrair os clientes.





Steve Jobs disse o porquê dele ao inovar a Apple com seu iPhone. Porque ele queria mostrar ao mundo que tinha algo inovador, moderno e que todos iriam querer ter, era lindo e bacana. Isso atraiu para a fila milhares de americanos que queriam ter aquilo que era diferente e melhor.





Você teria algo diferente, que faria sua marca diferente, e que outros vão querer comprar seu produto, seja ele música, comida etc.?





Recalcular a rota, mudar seu rumo, criar inovações e ações logo são a meta de quem vai vencer esta guerra e lá na frente se dará muito bem. Portanto, não pare agora, respire fundo e pense como você fará sua vida bem melhor. Estude, aproveite seu tempo, invente, combine ideias, faça algo que outras pessoas desejam. E assim você terá inovado em tempo de crise e criado uma saída da sua prisão.





Acredito que isso é possível sim. Acredito em sonhos grandes. Mas acho que precisamos ter fé. Isso quer dizer que você realmente precisa acreditar e agir. Nada adianta só pensar. Será hora de fazer alguma ação. Ela precisará de mais esforço. Mas vai lá, senta, pensa o que você gostaria de fazer e como poderia fazer diferente neste momento de sua vida. Reinvente-se e saia na frente daqueles que estão imobilizados no medo de que tudo vai dar errado. Em breve, tudo isso passará e sairemos de novo à rua. Viveremos a vida outra vez. Esta é a sua chance de começar a sua vida de forma diferente.





Olhando o lado bom dessa crise e não a desperdiçando, que tal mudar a vida que você reclamava agora? E se você gostava muito do que fazia, reinvente-se fazendo o mesmo, só que de forma nova. O momento pede recalcular o rumo. Recalcular seu trabalho. Aproveite se você está em casa e busque seu novo modelo.





Acredite em seus sonhos e faça algo INOVADOR!