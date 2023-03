A última crônica

(foto: Euler Júnior/EM/D.A Press)

Há cerca de três anos, eu iniciava uma busca pela leveza, que me abriu uma porta aqui no jornal Estado de Minas com a coluna Mais Leve; e uma janela no YouTube, com o canal Chá Com Leveza. Na época, porém, não fazia ideia de como é difícil ser leve. Parecia natural, e até óbvio, querer dar um tempo na correria, na autocobrança, no estresse.



Sair da caixinha, porém, não é tão simples. Não mesmo. Na verdade, nunca fiz nada tão desafiador na vida como tentar ser leve. No campo profissional, chega a superar os 21 anos de redação, as reportagens mais traba- lhosas, investigação de denúncias e ameaças de morte. Ganha até de es- crever o livro “O crack como ele é”, que levou dois anos de convivência com dependentes da pedra, entrevistas e idas às cracolândias de Belo Horizonte.



Nada me exigiu tanto quanto o exercício da leveza, que me obriga a nunca desistir, a confiar no processo e a ser constante, minuto a minuto. Não sei se consegui definir um objetivo, mas hoje me sinto fortalecida e convicta de que esse é o caminho. Ou melhor, que é o único caminho, conforme demonstraram os dois anos de pandemia. A humanidade inteira foi intimada a se reinventar.

Antes mesmo do confinamento social, a coluna Mais Leve já dava os primeiros passos em direção à leveza, em dezembro de 2019. Agora, com mais de três anos de crônicas e de entrevistas no YouTube, posso dizer que a leveza foi incorporada ao meu cotidiano. Os problemas continuam chegando – a vida é isso aí – mas se você for vigilante, eles podem ser encarados com um sorriso. As solu- ções vão vir do mesmo jeito, com menos peso.



Não existe uma fórmula única para a leveza. O caminhar é individual, mas deixo aqui algumas dicas que podem ou não fazer sentido para você. Foram colhidas de um apanhado das crônicas publicadas nesse período de intenso treinamento, testes de resistência e malhação espiritual. Agradeço aos leitores que acompanharam a escalada do meu Monte Everest, feita passo a passo, com amor.



Organizar a vida “À parte, entendi o recado dos céus, enviado de forma tão carinhosa: preciso organizar melhor meus horários. Minha agenda. Minha vida”



Ter coragem “Não é simples tomar um rumo espiritual. O coração aperta de saudades, a família acha estranho, os amigos evitam comentar”



Férias diárias “A impressão que dá é que as pessoas só se permitem ser felizes e enxergar a beleza enquanto durar o intervalo das férias”



Meditar “Para algumas pessoas, cinco minutos de meditação parecem cinco séculos. Sentem-se incapazes de respirar, reduzir o fluxo de pensamentos, viajar para dentro”



Atenção aos sinais “Já ouviu dizer que, quando você vê uma pena de pássaro caída, significa que o seu anjo da guarda está perto de você?”



33 dias sem tristeza “Quando bate uma ponta de melancolia, dou logo um jeito de espantar a tristeza. Uso todas as técnicas conhecidas para mudar o mood (humor)”



Ser paz “O planeta precisa do nosso estado de espírito, da nossa boa vontade, de sermos mais leves, da nossa paz”



Mudar de atitude “Se você quer ter uma vida diferente, é preciso começar a ter atitudes diferentes. Lagarta que não sai do casulo não vira borboleta”



Passarinhar “Lá de cima, é capaz de enxergar a vida de vários ângulos, ultrapassar fronteiras, planar no infinito. Só observando a imensidão da natureza, de Deus”



Ser criança “Nada é mais gostoso do que rir da gente mesma, de nossa rigidez, dos compromissos inadiáveis, do glamour e das cobranças”



Dançar sozinha “Só quero me divertir. Deixar fluir, sem ter ninguém me olhando, criticando ou me aplaudindo em apresentações de festivais e postagens nas redes sociais”



Ouvir a alma “Parece que a alma te envia recados cifrados, indicando o melhor caminho a seguir, a solução de um problema ou a sua verdade interna diante daquela situação”



rezar “Rezemos para que a huma-nidade também possa renascer, com novas prioridades, maior sabedoria e mais amor na pandemia”



Ser positivo “Manter a energia interna em alta é, até agora, a única vacina disponível contra o coronavírus para menores de 70 anos no Brasil”



Tudo passa “Nesse encontro de almas e corações, a pandemia terá chegado ao fim. Assim seja. Assim será”



Fazer escolhas “Sim! Você pode es- colher ser mais alegre, encarar a vida pelo lado positivo, descobrir o seu verdadeiro propósito!”



Ser a sua prioridade “Por que não agora? Por que a gente só pode ser feliz nos fins de semana, feriados, férias? Nessa pandemia, o tempo tornou-se ainda mais relativo”



Ajudar pessoas “Somos responsáveis por iluminar as pessoas ao nosso redor. Não devemos nos esquecer disso”



Terapia do riso “A cada três minutos de risadas, tiro a prova de que a alegria é um exercício. Exige treino”



Ir à natureza “Sou urbana, nasci na capital, mas necessito de verde. Quero pisar em folhas secas, provar da água salgada do mar, soltar os cabelos na cachoeira. Desintoxicar a alma”



Brincar com os filhos "Os filhos ensinam a mãe a jogar videogame. Ela percebe, pelos olhares, que eles a estão deixando ganhar a partida. É boa a sensação de ser carregada no colo”