Pisar na areia para renovar as energias e começar bem o ano (foto: Ilustração)





Pela primeira vez após dois anos de pandemia, viajamos de férias para Aracaju. Dez dias de sol e mar, um sonho. Foi difícil despedir do paraíso. Com as malas prontas, tudo preparado para ir embora, baixou em mim o espírito de caranguejo, símbolo de Sergipe e do meu signo. Dei dois passos para fechar a conta do hotel, mas voltei um passo para trás. Precisava colocar os pés no mar, mais uma vez.





Com saudades antecipadas, marchei com a família em direção à praia de Atalaia. Demorou até passar protetor solar, botar a camisa antitérmica, localizar viseira e bonés. Já estava tarde, perto de meio-dia, mas daria tempo de dar um pulinho no mar. Sete pulos, na verdade.





Na busca pelo último mergulho de férias, porém, esquecemos da longa extensão da orla sergipana, onde o mar é bastante recuado em relação à praia. É preciso enfrentar um a dois quilômetros de caminhada até pisar na água.





Sob o sol de meio-dia, nossa expedição familiar sofreu. A cabeça e os braços estavam protegidos, mas os chinelos de borracha não eram suficientes para isolar o calor da areia fervendo. Era preciso pisar devagar, evitando levantar os grãos, que queimavam em contato com a pele.





Eu me senti como uma beduína perdida no deserto. Os montes de areia lembravam dunas. Aqui e ali havia uma vegetação rasteira. Olhei para o lado. Meu caçula parecia um xeique árabe com o seu chapéu de abas compridas, de cor marrom, cobrindo as orelhas.





O marido não dava uma palavra. O filho mais velho seguia o rumo, mudo. Se conseguisse falar, estaria xingando. Quem deu a ideia de vir para a praia uma hora dessas? Só me restaria concordar com ele. E de cabeça baixa, para não entrar areia no olho.





Em um raio de dois quilômetros, não havia uma única pessoa à vista. Ao longe, avistava-se um pontinho amarelo em alto-mar, provavelmente um surfista. Ou talvez uma miragem – não dava para saber ao certo. Ainda faltava um bom pedaço de chão para percorrer.





No meio do caminho, cogitei pedir arrego. Devemos voltar?, perguntei-me internamente. Com os olhos semicerrados, fiz o cálculo. A distância era a mesma. Faltavam uns 300 metros para voltar, com a sola dos pés fritando, a carne cozinhando por dentro.





Se seguisse em frente, seria preciso vencer uns 300 metros até chegar na água que, com sorte, traria uma corrente marítima fria. Havia a esperança de molhar os pés na bacia gigante de salmoura com iodo, curadora. Depois, viriam novos 300 metros do retorno.





Era largar ou pegar o último mergulho no mar. De repente, ouvi um passarinho cantando. Eu juro. O bem-te-vi pousou em uma espécie de sinaleira de madeira, fincada no alto da duna. Havia três setas. Em uma delas, aliás a única legível, estava escrito: FORÇA.





O universo escolheu por nós. Seguimos adiante. O banho de mar aliviou queimaduras e aflições. Na volta, uma nuvem encobriu o céu. Sem refletir os raios de sol, a areia ficou menos quente. Estava tudo certo.





O recado é claro. O que 2022 quer da gente é força.