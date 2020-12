Criar novas percepções para obter a preferência dos clientes

''O sucesso sempre chegará mais firmemente quando se der atenção total aos clientes'' (foto: Pixabay)





O cliente deve ser sempre a maior prioridade da organização. Tudo o que uma empresa é, faz, ou venha a fazer, somente terá sentido se for em função das necessidades do segmento escolhido. A maioria das empresas atua buscando conquistar uma fatia do mercado já existente. Algumas outras buscam criar novos mercados e oferecem produtos ou serviços diferentes, que possam surpreender as pessoas e fazê-las desejar o “novo”. Seja atuando em mercados atuais ou em mercados novos, todo empreendimento tem a grande missão de oferecer aos clientes o máximo de sua atenção.









Aquilo que se transmite de todas as formas ao mercado, em conjunto com um produto de boa qualidade, pode ser o grande diferencial. Somente as ações positivas da empresa, os seus diversos relacionamentos e um alto padrão de atendimento, podem criar uma percepção clara e positiva daquilo que ela realmente é, e pode oferecer ao seu público-alvo.





Por melhor que seja o produto não se deve considerá-lo como herói, pois ele nunca atua sozinho. A percepção que as pessoas têm, forma-se em função de um conjunto de coisas que penetram em sua mente, tais como as experiências ligadas ao atendimento, a entrega, a cobrança, a pós-venda e outros fatores que interferem no julgamento das pessoas em relação a uma empresa ou um produto.



Seja qual for o segmento da organização, a sua especialidade, perfil de mercado ou região de atuação, o sucesso sempre chegará mais firmemente quando se der atenção total aos clientes e, se conseguir lhes transmitir uma percepção positiva e diferenciada em relação à concorrência.





Dar atenção total aos clientes em muitos casos parece tarefa já em prática, mas, várias empresas não exercitam adequadamente esse esforço e estão perdendo clientes. Em vários casos a questão principal é que não se buscam desenvolver novas posturas e formas de atuação que privilegiem as pessoas e lhes ofereçam um relacionamento superior.





As empresas precisam passar uma imagem de coerência ao seu público-alvo. Observo organizações que na ânsia de angariarem clientes, acabam perdendo a sua personalidade e matam as suas propostas básicas de negócio.





A propaganda precisa ser um dos instrumentos de marketing utilizados com bastante cuidado pelas empesas, pois, qualquer erro em sua mensagem pode manchar a sua imagem. Não se admite mais veicular qualquer mensagem, sem um acerto com todas as áreas, que de alguma forma têm relação com a promessa feita.





Logística de distribuição, armazenagem, movimentação, estoque e outras áreas de atuação, precisam ser ouvidas no processo de planejamento de marketing e estas áreas devem também assumir responsabilidades no processo, pois, o objetivo final das empresas é fazer os clientes se sentirem confortáveis e confiantes em relação àquilo que compram e isto depende de um trabalho totalmente integrado.





A percepção integral que as pessoas têm em relação a um negócio é mais importante do que qualquer esforço que se faça através da mídia para criar uma imagem. Resultados positivos se alcançam em longo prazo.





Agora com atuações através de multicanais, as empresas têm muito mais meios de oferecer os produtos e serviços aos seus clientes de forma mais rápida, mais fácil, e com muito mais opções. A grande maioria delas pode oferecer isto aos seus clientes, sendo assim, é preciso que elas sejam ainda mais criativas, perceptivas e sensíveis a tudo o que o seu público-alvo deseja.





Se o marketing é uma batalha de percepções, é preciso cada vez mais criar novas ofertas, novas vantagens e benefícios cada vez mais facilmente identificados. E este é o grande desafio. Criar novas percepções e junto com elas, o sucesso das estratégias e táticas de marketing.