Dia da Mentira, hora da verdade: torcida precisa lotar contra Atlético

Antes dos jogos, torcedores do América se reúnem nos barzinhos da Rua Pitangui, nas imediações do Independência (foto: Rodrigo Scapolatempore/arquivo pessoal)







Esforço da diretoria, planejamento de segurança, campanhas do marketing do clube e da mídia. Um sábado grande e com trânsito tranquilo, ingressos acessíveis, em um provável ensolarado dia 1º de abril. O dia é da mentira, mas a hora é da verdade. Tudo isso é extremamente necessário, mas de nada adianta se o torcedor, por vontade própria, não tirar, com o perdão da expressão, a bunda do sofá. É preciso vestir a camisa e comprar o ingresso.





Não me venham com essa de que vai passar na TV aberta. Se você quer seu time campeão, você precisa estar lá. Para este jogo, há muitos incentivos e o clube já trabalha com no mínimo 10 mil torcedores do Coelho presentes. Quem sabe até mais? Sabemos muito bem o quanto é desestimulante entrar no campo, com nosso mando, e já começar o jogo com a pressão, pasmem, da torcida adversária.





Sabemos também que isso pode prejudicar, como já ocorreu várias vezes, o próprio resultado. Menos torcida significa menos pressão, menos força com arbitragem e menos estímulo para os atletas. O time deles cresce e não podemos deixar isso acontecer.





É claro que não é fácil lotar o Independência, mas, desta vez, esta tem que ser a meta ousada para, no mínimo, colocarmos um público bem relevante e barulhento.





Pense bem, torcedor: o América está retribuindo os seus esforços. Em uma final, é hora apenas de estar presente. Não tem a mínima condição de fugirmos do combate neste momento decisivo.





Um time também é formado por títulos, e campeonatos vencidos muitas vezes são conquistados no grito e na raça, principalmente em finais com clássicos, decididos sempre nos mínimos detalhes.





Neste momento, cada torcedor precisa ser o embaixador da marca, chamar todos seus parentes e conhecidos que torcem para o América. Viabilizar a ida dos pijamas que não vão ao campo mais.





Todos os caminhos levam à Rua Pitangui e a festa precisa ser bonita. O resultado pertence aos deuses do futebol, mas a presença e festa da torcida depende de vocês.





Conclamem a todos os cantos, gritem aos ventos, façam valer a pena a sua condição única de torcedor do Deca. O América é grato àqueles que engrandecem o seu pavilhão.





Avante, Coelho!