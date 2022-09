América sobe como um foguete e mira sua melhor colocação na história

Apesar do bom desempenho do América neste Brasileirão, torcida raramente comparece em bom número ao Independência (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Eu tenho deixado claro ultimamente e os números só me ajudam a comprovar: o América não é mais uma promessa, é realidade. Conseguimos uma recuperação digna de time gigante no Brasileirão – e o que nos aguarda é bom.





No ano passado, quando ficamos em 8º, o objetivo foi alcançado apenas na última rodada, com muito sufoco. Mais uma vez é o segundo turno que nos faz entrar nos eixos.





Agora, faltando 13 rodadas para o fim, o Coelho dispara sem olhar para trás, como um foguete completamente sem freio. Em agosto, o time começou uma arrancada que, até agora, parece não ter fim (que siga assim!).





Muito no futebol se trata de confiança. E o América de hoje consegue criar entorno de si uma aura que não tinha antes. O clube funciona, o time acompanha. Os jogadores entram e campo e não existe mais aquela máxima de “vamos sofrer até o fim”.





E este novo comportamento está repercutindo diretamente em robustos resultados que nos colocam mais uma vez com grandes chances de conseguir participar novamente do maior torneio das Américas.





O que me deixa um pouco decepcionado é o comparecimento da torcida, que ainda é desproporcional se levarmos em conta o momento único que vivemos na nossa história.





Tudo bem que o torcedor raiz do América acostumou com ingressos baratinhos e jogos não intimidadores da Série B ou do Mineiro. E o engraçado é que, muitas vezes, este mesmo torcedor comparecia nos piores momentos, mas não comparece agora.





Entendo que a torcida não é grande e que há um forte apelo para ver o jogo do conforto de casa – ainda mais atualmente como serviço pré-pago de televisão.





Há também de se reconhecer que muitas vezes os horários são péssimos, com jogos que ocorrem muito tarde no sábado à noite ou, incrivelmente, muito cedo em dias de semana, o que dificulta a chegada ao estádio de torcedores que moram mais longe e precisam enfrentar o caos do trânsito de BH.





Compreendo também que, em alguns casos, ingressos a 60 reais, se considerarmos uma família de quatro pessoas, podem pesar bastante no final do mês.





Mas temos planos para o torcedor ser sócio Onda Verde e as condições são ótimas. A torcida do América precisa ser contagiada pela fase do clube e pela qualidade dos jogadores atuais. Quanto tempo esperamos por este momento?





A cereja do bolo que falta é começarmos a encher o estádio ou, no mínimo, a crescer a cada jogo nosso público. Neste caso, a diretoria está fazendo sua parte, mas você, torcedor, precisa fazer a sua. Vamos, Coelho!