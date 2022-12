Transição para a realidade

As duas forças centrais nas eleições democráticas do século 21, aqui entre nós e um pouco em toda a parte, são a ilusão e o medo, duas forças quase sempre distantes da razão. De um lado ficam as promessas de mudanças que tornarão a vida melhor e de outro as ameaças de mudanças que tornarão a vida muito pior ou mais perigosa. Nenhuma coisa nem outra provavelmente ocorrerá, pois nas democracias o Poder está distribuído em várias esferas institucionais, cuja clara inclinação é a conservação das posições, dos interesses e da influência dos grupos e dos setores dominantes.Mudanças só ocorrem na margem, em pequenos saltos cumulativos que não perturbam o equilíbrio existente, seja ele justo ou injusto, progressista ou retrógrado.Tudo isto ajuda a explicar o estranho clima que dominou as últimas eleições. Cada uma das duas candidaturas que chegaram ao fim do processo conseguiu convencer a metade dos brasileiros que lhes entregaria um Brasil muito diferente do Brasil que realmente existe. A esperança deste Brasil imaginário, que surgiria do nada, acabou dando aos que não venceram um sentimento de perda existencial, difícil de suportar, além do medo de que o vencedor iria virar o país de cabeça para baixo, conforme o sentimento que lhes foi transmitido durante a luta eleitoral.Em compensação, a esperança do outro Brasil imaginário que acalentou a alma dos que se viram vencedores, enfrenta já agora as decepções do encontro com a realidade. Embora a luta pela Presidência da República pareça sempre uma luta de vida ou morte, os poderes do presidente são muito menores e mais limitados do que comumente se imagina.Passado um breve período de graça, o novo presidente já tem que se haver com as estruturas de poder instalados no Congresso, nos partidos, na imprensa e nos mercados. Este é um mundo de baixa rotatividade, habitado por gente profissional, experimentada e com vastas conexões. É um mundo que tem aversão à mudança e às alterações no equilíbrio de poder. Principalmente ao crescimento e à emergência de novos vencedores na economia.