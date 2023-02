Entenda o mega calote de quase R$ 5 bilhões que Lula relativizou

Defensor de caloteiro amigo (foto: Reprodução/Globo News) Mentiroso contumaz - e não é de hoje, diga-se de passagem -, Lula da Silva, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) afirmou nesta segunda-feira (6/2), durante a cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), que “ o Brasil nunca emprestou dinheiro para países amigos do governo ”. É mentira!





Não bastasse a barbaridade acima, culpou Jair Bolsonaro, o ex-verdugo do Planalto, pelo calote super ultra mega giga bilionário que levamos de seus amigos ditadores - sim, senhor! - de Cuba e Venezuela. Segundo o Barba, o amigão do Queiroz “rompeu relações internacionais”, e por isso seus honestíssimos companheiros tiranos não quitaram os débitos com o Brasil. Então, tá, né?









As dívidas em atraso dos financiamentos do BNDES de Cuba e Venezuela somam atualmente quase 1 bilhão de dólares! Algo como espantosos 5 bilhões de reais (R$ 4.7 bilhões, para ser mais exato, no câmbio de ontem). Essa montanha de dinheiro, contudo, é simplesmente relativizada, para não dizer ridicularizada, por Lula da Silva, já que os caloteiros são seus “sócios” sul-americanos.





“Não existe risco de calote, uma vez que a garantia do pagamento são os recebíveis dos importadores, se eles não pagarem, o seguro cobre este prejuízo”, escreveu o ministro da Secom, Paulo Pimenta. A garantia cubana, porém, são recebíveis da indústria estatal de tabaco do país caribenho. Ou seja, mandamos milhões de dólares e recebemos, como garantia, fumo cubano - sem trocadilho, ok?