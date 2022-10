Ricardo Kertzman e Rita Mundim: entenda o caso e o motivo da discordância

Divergência, sim. Intolerância, não (foto: Google Images)



Minha colega de bancada na Rádio Itatiaia, Rita Mundim, durante o programa Conversa de Redação desta sexta-feira (7/10), em referência à minha coluna “ Minha colega de bancada na Rádio Itatiaia, Rita Mundim, durante o programa Conversa de Redação desta sexta-feira (7/10), em referência à minha coluna “ Nikolas e Cia: subcelebridades da internet desbancam velharias ”, publicada neste Portal, sentiu-se incomodada e contrariada com o teor do texto. O vídeo do programa segue abaixo.





Em que pese minha discordância acerca de sua interpretação dos fatos, e acredito sinceramente que tenha compreendido mal minhas palavras, gentilmente - e democraticamente! - ofereci este espaço, e agradeço ao Portal UAI pela atenção, para que ela manifestasse, no foro adequado (esta página), sua opinião.





"Bom dia, eu gostaria de pedir um direito de resposta em cima daquilo que eu não falei aqui no Conversa, mas que o meu colega de bancada Ricardo Kertzman escreveu na sua coluna no Portal Uai que eu falei. E, foi além, deu a entender que conhece até o meu voto. Quero também dizer que foi um seguidor meu das redes sociais, indignado, quem me mandou a sua coluna, eu não acompanho o seu trabalho porque você só sabe reclamar e criticar. Eu procuro investir o meu precioso tempo acompanhando o trabalho de quem me faz refletir, de quem tem opiniões e propostas assertivas para melhorar a vida das pessoas e do País. Vou ler o trecho em que fui citada na coluna do Ricardo: 'Eu não me importo com a troca de Alexandre Frota por Nikolas Ferreira. É como trocar seis por meia dúzia. Mas me entristece o Tiririca, e não José Serra no Congresso. O Maurício, e não Lucas Gonzales (Novo). Mas notem: há quem ache bom, como minha colega de bancada, Rita Mundim. Eis a essência da democracia: pensamentos divergentes! Nem eu nem ela estamos certos ou errados. É a situação do País a juíza dos fatos, da verdade e da razão.' Ricardo, não me inclua no seu país de adjetivos e metáforas onde você busca com manchetes sensacionalistas e no conforto da crítica a todos e a tudo o alimento para o seu trabalho e para o seu ego. Não permitirei que crie Fake News usando o meu nome e que induza as pessoas sobre os meus valores e as minhas crenças e até minhas escolhas políticas. Não poderia esperar nada diferente de quem usa a minha ausência para falar de taxa real de juros e me criticar. O conversa de ontem está gravado como gravados estão todos os outros e quem ouvir entendera que faço a defesa da internet como meio de democratização da informação e elogio o trabalho e a votação do Nikolas, que antes de ser criticado deve respeitado pelo seu trabalho e seu posicionamento que o conduziram a essa votação e ao desrespeitá-lo e ao Maurício do vôlei, você, Ricardo, demonstra ao meu ver um grande preconceito e desrespeito com todos que votaram neles , com os internautas , com a própria evolução da tecnologia e porque não dizer com a democracia . Esse é o Brasil, Ricardo, diverso, plural, livre, tecnológico, democrático e para seu conhecimento votei e apoiei Lucas

Como não houve tal ação - e Rita poderá propô-la quando e se quiser -, e foi uma iniciativa minha, além de mera boa vontade do Portal UAI a cessão deste espaço, o título foi alterado, por mim, como se lê acima.





Por fim, segue também o vídeo do programa que motivou minha coluna.