Galo: Hulk só não fez gear no Mineirão. Acorda, Tite! Ainda dá tempo

(foto: Pedro Souza / Atlético/Flickr)

Havia dez ou onze anos que um jogador do Atlético não brilhava com a intensidade com que brilhou Givanildo Vieira de Souza, o Hulk paraíba, nosso Hulk, o Hulk da Massa, no jogo desta quinta-feira à noite - gelada como picolé -, contra o ‘Sucos Del Valle’, no salão de festas alvinegro, também conhecido como Mineirão, quando o Galo bateu o time equatoriano por 3x1 , com d ois gols, ou melhor, duas pinturas do super-herói

















O treinador da Seleção vive dizendo que tem uma dívida com o Atlético e os atleticanos, pois foi um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do Clube à série B (e não BBB), em 2005. Pelo visto, Adenor Bachi tá querendo aumentar o passivo com o Galo. Aliás, com os brasileiros, porque abrir mão de Hulk para a Copa do Mundo no Qatar é praticamente um crime de lesa pátria, um atentado terrorista contra o futebol, e talvez a maior burrice - e injustiça! - já vista em todas as Copas. Acorda, Tite! Ainda dá tempo, tchê!