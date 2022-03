Número 1 do Spotify, Anitta deveria ser a próxima presidente do Brasil

Anitta é muito maior e mais preparada que 99% dos nossos políticos e governantes (foto: Carl DE SOUZA / AFP)



Leia: Anitta é a primeira brasileira a ficar em 1º lugar no Spotify Global Rapaz, sou fã dessa moça! Não ouço nem conheço suas músicas; só seu bumbum, hehe. E antes que me acusem de machista, sexista, misógino ou sei lá o que, sugiro perguntar à Anitta se ela se sente agredida ou lisonjeada como a brincadeira - cheia de verdade - acima.





Na boa, é a primeira superstar brasuca desde Carmen Miranda, pô! É a nossa Madonna, a nossa Lady Gaga, só que muito mais bonita, sensual e simpática. Fora a humildade no trato com seus fãs. Anitta é muito mais do que uma estrela da música pop mundial; ela é vida!









Para chegar onde chegou, a ‘malandra’ precisa - além do talento artístico, da beleza física e sua sensualidade nata - de um tino comercial muito acima da média. E também, de extrema capacidade empresarial, para se cercar das melhores cabeças do seu mercado.





Recursos humanos, marketing, planejamento estratégico, logística, conhecimento do ‘business’, habilidades sociais, comunicação e expressão multilíngue, corpo e mente saudáveis… A ‘malandra’ domina com maestria seu universo, de cabo à raba, ops!, a rabo.





Outro dia, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, tretou com a ‘diliça’, coitado, e levou um ‘chega pra lá’ daqueles. Se tivesse cognição e moral suficientes, teria morrido de vergonha. Um puxa-saco seu, o cara dos madeireiros ilegais, também se meteu a besta e sifu.





Anitta é muito maior e mais preparada que 99% dos nossos políticos e governantes. Entre ela e, por exemplo, o meliante de São Bernardo ou o patriarca do clã das rachadinhas, a maior cantora do mundo na atualidade dá um banho em todos os aspectos possíveis.





Tá aí! Anitta presidente! Além de unir o país e formar uma equipe invejável, ela melhoraria substancialmente a imagem do Brasil no exterior. Deixaríamos de ser o país da corrupção e da cloroquina para ser o país que rebola ao som de Envolver. Já seria alguma coisa. Bem melhor, inclusive, que fazer arminha ou letra L com os dedos.