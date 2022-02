Futebol e dois jogos incríveis: Galo x Flamengo e CSA-MG x Villa Nova

Torcida recebe o time do Atlético no aeroporto com festa e taça (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

Historicamente, os melhores times do Flamengo misturavam juízes, bandeirinhas e importantes dirigentes da CBD/CBF e Rede Globo. Até consigo escalar o maior de todos: Aragão, Wright, Rosa Martins, Arnaldo César e Símon. Almirante Nunes, Roberto Marinho e Cláudio Coutinho. Ricardo Teixeira, PC Oliveira e Zico - o único jogador que merece figurar nesta seleção extra-campo.Durante anos, Atlético e Flamengo protagonizaram a maior rivalidade interestadual do País. E os cariocas, até este domingo glorioso, sempre ajudados fora das quatro linhas, se deram bem. Em 1980, uma inversão de ‘mando de campo’ asquerosa transferiu a partida final do campeonato brasileiro para o Maracanã, onde José de Assis Aragão e Carlos Sérgio Rosa Martins, respectivamente, juiz e auxiliar, operaram descaradamente o Galo.Em 1981, outro assalto ao apito armado. A partida extra, após uma vitória de cada equipe, que decidiria uma vaga para as finais da Libertadores, disputada em Goiânia (GO), foi suspensa ainda na primeira etapa após o árbitro mais 'filho da puta’ deste planeta, José Roberto Wright, o Rato, ter expulsado meio time do Atlético, escancarando de vez o conluio criminoso entre Flamengo, Globo e CBD/CBF.Durante as décadas de 1980 e 1990, o Flamengo foi auxiliado descaradamente em diversos jogos contra o Galo; e não é choro de perdedor, não. Os vídeos dos maiores escândalos estão disponíveis no youtube para quem duvidar. Em 1987, como outro exemplo, na semifinal da Copa União, a vitória dos cariocas só ocorreu após a expulsão de Paulo Roberto, lateral do Galo, ainda no primeiro tempo.Eis que trinta, quarenta anos depois de todas essas seguidas infâmias desportivas, Atlético e Flamengo voltaram a ser, ao lado do Palmeiras, os grandes protagonistas do futebol nacional. Porém, os tempos mudaram. A profissionalização dos clubes e as fortunas despejadas por patrocinadores alteraram radicalmente - ainda que não completamente - o cenário que vigorava até poucos anos atrás.Atualmente, favorecer (roubar) descaradamente um clube (Flamengo) é muito mais difícil. Após o VAR, então, tornou-se quase impossível (quase!!). Em 2020, não fomos campeões nacionais por três míseros pontos. Em 2021, finalmente, após cinquenta anos de espera e injustiças irreparáveis, conquistamos o bicampeonato e deixamos os urubus em segundo lugar no Nacional, chorando com seus comparsas.Neste domingo, vimos a ‘pá-de-cal’ da justiça! A prova de que, em disputas justas, sem interferência extra-campo, até a sorte, que histórica e costumeiramente caminha longe da Cidade do Galo, dá as caras, e o Atlético sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil . Aliás, não poderia ser diferente, já que ganhou as duas competições nacionais ano passado. Esse título vem reparar, minimamente que seja, tudo que aconteceu.Em tempo: na Copa União de 1987, que citei acima, o Atlético foi campeão invicto dos dois turnos, e deveria ter seguido diretamente para a final, mas uma ‘falha’ do regulamento, que não previu tal possibilidade, colocou o Flamengo, no dedaço!!, em nosso caminho. Nesta Supercopa, o regulamento previa a inclusão dos cariocas, mas só. Nada de juiz amigo, nada de CBF (apenas uma ‘ajudinha’ no local da partida - Cuiabá), com o VAR de olho, deu no que deu: Galo Supercampeão do Brasil.‘Mas, Ricardo, não vai falar nada sobre o 2x2 espetacular entre o CSA-MG e o Villa Nova'? É claro que não. Eu, hein! Fui.