Cuca, meu caro, vá com Deus! Muito obrigado por tudo. Jamais o esqueceremos

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Assisti, dias atrás, duas entrevistas do ex-treinador do Galo que me soaram estranhas. Ali estava um profissional vitorioso, festejado e candidatíssimo a próximo técnico da seleção brasileira de futebol. Muito rico, muito famoso, muito amado, no auge da carreira. Por que diabos, então, aquele homem não estava plenamente feliz, mas, apenas, parcialmente feliz?





Nas duas entrevistas, Cuca falou da família e da... mãe. Meus caros, se a mãe tá no meio, esqueçam-se de todo o resto. Perdi a minha faz pouco mais de um ano, velhinha, frágil, naquele momento em que viver já não fazia mais sentido, e que morrer, ao contrário, parecia o mais justo para ela e para quem tanto a amou - filhos, netos, noras...





Deixar a mãe em uma UTI, como Cuca deixou a sua, para vir treinar o Atlético, cobraria um alto preço no futuro. Para a sorte - dele e nossa, atleticanos - tudo deu mais do que certo. A mãe venceu a covid e está bem. O Galo ganhou o que podia e não podia. Graças a Deus! Imaginem o contrário: Cuca órfão e sem títulos. Seria imperdoável para si mesmo.





PAZ DE ESPÍRITO





Cuca está certo. Certíssimo! A vida é uma só. O cara tem dinheiro que não acaba mais; fama internacional; respeito de todos os clubes em que trabalhou e é simplesmente amado - muito amado!! - por milhões de atleticanos. Que vá feliz e em paz, curtir sua família, brincar com os netos, amanhecer ao lado da esposa, da mãe e das filhas, no domingo dos pais.





Nós, atleticanos do bem, só temos que agradecer. Muito mais do que um profissional altamente remunerado e cumpridor de seus deveres, Cuca foi um atleticano de carne e osso. Já havia sido assim em 2013, mas atingiu os píncaros da insanidade neste ano maravilhoso que passou. Aliás, declarou, ao vivo e em cores, sua paixão pelo Galo.





Sim, haverá os invejosos, rancorosos e recalcados de sempre. Gente medíocre, egoísta e mesquinha, que exige dos outros aquilo que não dá e que jamais daria, e que irá demonizar o ex-treinador, chamando-o de traidor, oportunista, covarde, etc. Uma gente que, no limite, não conhece, não compreende e não tem a tão sonhada e necessária... paz de espírito!!





GALO





O Atlético está em outro nível, em outro patamar no futebol brasileiro. Seria, claro, maravilhosa a continuidade do trabalho deste ano. Mas encontrar um treinador à altura, tenho certeza, não será tão difícil assim, não. Ainda que leve algum tempo para adaptação e tudo mais. Lembrem-se: estamos falando do grande campeão a ser batido em 2022.





Não temo, nem um pouco, pela temporada seguinte. Ao contrário. Alguma renovação no elenco e mesmo na comissão técnica, ainda que forçada, será bem-vinda. E com a atual diretoria, a chance de um erro grosseiro é muito baixa. Por isso, nada de mimimi ou ranger de dentes. Continuaremos fortes, quase imbatíveis e seremos campeões de novo.





Cuca, vá com Deus e em paz! Seja muito feliz e aproveite o 'ano sabático' ao máximo. Curta sua mãe como nunca pôde curtir. Você é e sempre será muito querido por aqui e, tenho certeza, as portas do Atlético estarão sempre abertas, seja como treinador, amigo ou simplesmente o grande atleticano que é. Aliás, tá aí mais um: entrou funcionário, saiu torcedor. Ê, Galo! Que clube maravilhoso é você.