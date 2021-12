Já não tenho adjetivos, palavrões e expressões para desqualificar Bolsonaro

(foto: Isac Nóbrega/PR) Não aguento mais esse sujeito! Como eu, 70% da população brasileira, no mínimo. Salvo a seita idólatra que lhe lambe as botas sujas - uma gente ignorante, brega, sabuja, carente de amor próprio e figura paterna - apenas os filhos, se muito!, lhe têm algum tipo de apreço.









O patriarca do clã das rachadinhas, sócio do Centrão, assume desejar a morte de índios. O facínora prefere um filho morto a um filho homossexual. Prega abertamente o extermínio de adversários políticos. E compara negros a animais de corte, pesados em arrobas.





HOMICIDA





Devoto da cloroquina, o maníaco do tratamento precoce - charlatão e curandeiro, segundo denúncia da CPI da COVID - incentivou (e incentiva) milhões a tentarem potencial suicídio: a enfrentar o vírus de peito aberto, sem vacinas, sem máscaras e aglomerados.





E quem não o obedece é taxado de maricas. Quem não o obedece é taxado de comunista. É hostilizado na internet, nas redes sociais, nas ruas e até no trabalho, como no caso ocorrido em Goiânia, quando um jornalista teve a máscara arrancada em um estádio de futebol.





Sim. Um presidente de clube bradou: 'nós somos Bolsonaro', e retirou, à força, a máscara do repórter que o entrevistava. Esse é o 'modus operandi' da seita de fanáticos idólatras e obscuros. São proto-assassinos dispostos a matar e a morrer por um desqualificado moral.





ANTIVACINA





O amigão do Queiroz, aquele miliciano que entupiu a conta da primeira-dama - em nome de Jesus, é claro - com 90 mil reais em 'micheques', voltou a demonizar as vacinas, promover medicamentos ineficazes contra o coronavírus e, no limite, a ajudar a aumentar as mortes.





O cretino já disse que os imunizantes causam invalidez, mortes e suicídios. Até a aids este vagabundo já associou às vacinas. Agora associa trombose e embolia pulmonar. E manda ('o gado') ler a bula da Pfizer, como se lá houvesse algo anormal. Um pilantra safado!





Não existem palavras e expressões que desqualifiquem este amorfo como ele merece. E o Brasil não possui gente decente o suficiente, nos locais adequados, que impeça - dentro da lei e da democracia -, que continue sua sanha psicopata e homicida contra os brasileiros.