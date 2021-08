Gleisi Hoffmann: 'PT tem condição moral para discutir corrupção'

Gleisi "Crazy" Hoffmann falou em moral do PT para discutir corrupção (foto: wikimedia commons)

Gleisi Hoffmann, conhecida por ‘Coxa’ ou ‘Amante’ nas planilhas de propina da Odebrecht, entregues por delatores da empresa à Lava-Jato, é a presidente (acho que eterna!) nacional do Partido dos Trabalhadores.

Também chamada popularmente como ‘Crazy Hoffmann’, pelo temperamento, digamos, explosivo, é do tipo que ‘mata e morre’ pela quadrilha, digo partido, e capaz de tudo para defender o chefe do bando, o meliante de São Bernardo.



Certa vez a deputada me processou. Não gostou dos adjetivos pouco lisonjeiros que usei para qualificá-la quando culpou - acreditem!! - as privatizações de FHC pela tragédia ocorrida com a barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais.

Na audiência, fizemos um acordo e tudo como dantes; cada um seguiu seu rumo. Eu continuei sendo esse combatente feroz dos políticos vagabundos e ordinários que infestam este pobre País, e ela, a fiel escudeira de um grupo de ‘santinhos’.

Tanto é que, nessa quinta-feira (26/8), a ex-esposa do ex-ministro petista Paulo Bernardo, enrolado até o último fio da calva com processos criminais relativos a desvio de dinheiro de aposentados, soltou a maior e mais ridícula de suas pérolas.

Disse ela: ‘se tem alguém com moral para discutir sobre corrupção, somos nós do PT’. Sim, é sério! Não estou inventando, não. E a moça não estava fazendo ‘stand up comedy’ durante uma convenção partidária. Ela realmente pensa assim.

Eu adoraria dizer aqui mais alguns impropérios - dos bons! - para Miss Crazy, mas ‘quem tem advogado caro, tem medo’, hehe. Vai que ela não gosta e me processa outra vez. Para um petista-raiz, liberdade de expressão só vale se for a favor.

Então, ficamos assim: ‘o PT tem moral para discutir corrupção’. Eu acho que tem é ‘expertise’. Mas se Gleisi falou, tá falado. Logo iremos assistir a Lula dizer que sua alma ainda é ‘a mais honesta desse paíff’. Na boa, essa gente se merece! O diabo é que eu, não.