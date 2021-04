Covidário: se fosse Brasil, mundo teria 1 bilhão de mortos

Sozinho, o Brasil responde por quase 13% dos padecidos pelo vírus (foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará) Brasil. Nós nos acostumamos, há décadas, com assassinato, latrocínio e toda sorte de crimes contra a vida. Dentre as dez ou quinze maiores economias do mundo, nenhuma despreza tanto a existência humana como o. Nós nos acostumamos, há décadas, come toda sorte de crimes contra a vida.





Pouco nos importa a idade das vítimas ou o grau de crueldade a que foram submetidas. Por aqui, morre-se como moscas e "nem te ligo farinha de trigo". Enchentes, incêndios em boates, bêbados ao volante, tanto faz.













O Brasil conta com exatos 2,7% dos humanos que habitam este planeta. Porém, sozinhos respondemos por quase 13% dos padecidos pelo vírus. Imaginem agora China ou Índia, com suas populações na casa do bilhã o.





Ou mesmo os Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Nigéria, apenas para citar os mais populosos. Se estas nações seguissem nosso exemplo macabro, o mundo estaria com mais de 500 milhões de mortos, contra 3 milhões atuais.





Aliás, se o mundo se espelhasse em nós, 1 bilhão de pessoas teriam superlotado os portões do céu e do inferno. Para a sorte do planeta, porém, não existem muitos Bolsonaros espalhados por aí. Nem muitos brasileiros também.