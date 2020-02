'BH não está condenada a conviver com enchentes. Isso pode mudar'

A 'Conversa sem medo' desta quinta-feira (27) é com o arquiteto e urbanista Sergio Myssior, num bate-papo franco com Ricardo Kertzman sobre clima, enchentes, planejamento urbano e responsabilidade do Poder Público. Assista ao vídeo abaixo e entenda o que poderá ser feito para melhorar a vida em Belo Horizonte e evitar que cenas como as do fim de janeiro se repitam nos próximos anos.