Vivemos numa época de mudanças de paradigmas. Temos trabalhado incessantemente por um mundo melhor. Queremos corrigir as injustiças praticadas no passado, as violências e questionar a supremacia do homem branco sobre a natureza, sobre os animais e sobre outros povos. Supremacia que ele assumiu para si e hoje demonstra seus equívocos.









Além disso, está clara a dificuldade em superar preconceitos estruturais resultantes da educação imperialista, tradicionalista e colonialista, que trouxeram ao mundo tantas desgraças e sofrimento.





Infelizmente, muitos consideram o politicamente correto chato. Ser educado significa a necessidade de acatar perdas de gozo, admitindo que não se pode tudo. Significa respeitar limites quanto ao que ofende o outro e as minorias. O politicamente correto impõe o necessário para conscientizar as pessoas de que certos comportamentos e ideias precisam ser abolidas.





Declarações como “... neste dia, como o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto” ou “... tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete, o mundo tá pesado, sabe? Todas as piadas agora viraram politicamente erradas” só mostram a nossa resistência a mudanças e que precisamos entender que o que ofende o outro é desinteressante no processo civilizatório. E não tem graça.





O politicamente correto surgiu nos Estados Unidos como um movimento de esquerda em defesa da substituição de expressões, atitudes e percepções socialmente aceitas, mas ofensivas ou ameaçadoras para alguns grupos da sociedade, como mulheres, pretos, indígenas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.





Nenhuma criança gosta de ser tirada do brinquedo para tomar banho, escovar os dentes, estudar. Mas a hora é de crescer e a infância passou. É tempo de aceitar que o politicamente correto é importante. Parece difícil, e nós nos pegamos no erro, principalmente os mais velhos, acostumados com preconceitos tolerados, sem crítica, comuns em casa de nossos pais e avós.





Pode até ser chato que, a cada dia, mais palavras e expressões sejam incorretas, mas faz parte do processo. Embora haja excessos, chegaremos ao equilíbrio. E, com certeza, seremos melhores.





Os preconceitos são estruturais porque crescemos com eles e parecem egossintônicos. Recalcamos e esquecemos aquilo que é incômodo e censurado, mas o que fica represado retorna. Agora, o que era banalizado nos salta aos olhos e nos damos conta do quanto precisamos medir e pesar. O que foi internalizado escapa. Porém, quando o reconhecemos, terá melhor destino. Principalmente para incluir o diferente, para dar lugar aos que foram e ainda são tratados como párias, inferiores e rejeitados. Ninguém deve ser tratado assim.





As minorias, hoje, ousam mostrar e sustentar suas diferenças, exigindo espaço e legitimidade. Querem ser respeitadas e não viver na marginalidade, pois o mundo é de todos – dos povos originários, pretos, mulheres, LGBTQAI e das pessoas com deficiências.





Os preconceitos estruturais estão em nós, mas representam a nossa falta de educação e o desrespeito por uma cultura plural. Exemplos não faltam.





Para não passar em branco: que Lula tenha precisão cirúrgica nos atos para desarmar a galera reacionária que está tocando o terror.