É óbvio que tudo o que acontece entre uma pessoa e outra passa pela linguagem. Sem ela, nada começa, nada tem início. Ou continua. Não existe relação senão intermediada pela palavra e até mesmo o corpo está submetido à linguagem de tal maneira que nem saberíamos avaliar precisamente por ser algo sutil. Algo que não é uma coisa que pensamos enquanto vivemos, mas é óbvio quando pensamos nos efeitos das palavras sobre nós.









Não se pode apertar tão forte que o outro morra disso, não há nenhuma espécie de redução ao um. Se há algo que faz um é no sentido de um elemento, químico, por exemplo, e tem a ver com a morte, porque, após a fusão, os dois se fizeram outro, um terceiro. Cada um deixou de ser.





Por incrível que pareça, continuamos insistindo em fazer uma fusão; uma confusão é o que resta desta operação que frequentemente vemos no casal “neuras”.





Aquele em que todo desejo será castigado com uma censura e a desaprovação ciumenta de quem cobra do outro, que toda alegria deve ser restrita. Só se pode ter prazer, alegria e amizades compartilhadas, e nada que vá além do círculo permitido pode ser transposto.





A censura, a proibição, o aprisionamento estimulam a fantasia de que para além do cerco existe o paraíso... esperando... E nem sempre é verdadeira esta fantasia, aliás, quase nunca, pois paraíso por aqui não haveremos de encontrar.





A não ser quando apaixonados, pois neste caso estamos deliciosamente loucos para acreditarmos que encontramos nosso número. Até que realidade desminta este estado delirante, vamos amar desesperadamente. Acordar é que são elas.





Disse o Padre Vieira, em 1500 e lá vai pedrinha, que só Jesus amou sabendo. Nós amamos na ignorância. Amamos quem pensamos que o outro seja, amamos nossas projeções sobre ele e elas são tomadas como verdade inquestionável. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo e que Judas ia traí-lo. Tentou alertar os amigos, mas nada impediu a verdade de aparecer logo ali na frente.





Assim é aqui nessas nossas galáxias que desejamos a alegria de viver, e a boa companhia das pessoas que amamos é fundamental para que estejamos na escuta do nosso desejo: do que somos, do que é o outro. Isso nos faz boa companhia para quem quer que seja, pois estaremos contentes sem ressentimentos e mágoas ou sem nos diminuir diante de quem quer que seja. E não queremos que o outro ceda, mude, nem faremos aquela perguntinha capciosa: o quê que custa?





É muito ruim se esconder, não se assumir por medo de perder o amor do outro. Ficar abrindo mão de si para ser amado é comum, mas nada saudável. As opiniões estarão sempre circulando e são importantes, bem-vindas às construtivas. Escutar e poder saber se virar com elas, fazer o melhor é ótimo.





Mas as censuras também pairam sobre nós como nuvens negras. Não só as alheias, mas principalmente as nossas, seguramente muito mais cáusticas. E só nos fazem sentir culpa e a culpa não serve para nada. Seu objetivo é nosso masoquismo. Nos fazer sofrer não resolve nada. Só pesa nosso astral.





Ela vem dos ressentidos e recalcados, provavelmente dos autoritários, os poucos democráticos. Então, como disse Lulu Santos no festival Lollapalooza: “Cala boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu”. Censura nunca mais!!!