Acredito que grande parte das pessoas que acompanham os fatos políticos atuais estão sofrendo. Entre muitas outras situações, a cena do desfile dos caminhões e tanques em Brasília para levar um convite ao presidente foi surrealista. E toda hora me retorna a estranheza da situação. E o estranhamento nos causa perplexidade.





Uma demonstração acintosa de que as Forças Armadas podem usar à revelia todos os seus recursos bélicos para impactar a população, causar temor e excitar imaginários. Além disso é intolerável numa sociedade democrática esta demonstração pública de poder e desperdício de tudo.





A fileira de caminhões, seguida de tanques, foi intimidante, assustadora no contexto atual. Embora os generais afirmem que não houve esta intenção, deixa um recado expresso e justo no dia em que a Câmara decidia o sistema eleitoral em urnas eletrônicas ou voto escrito.





Afinal, não nadamos em dinheiro e os combustíveis estão com preços nas alturas, e não tem sentido nenhum, senão se exibir, enviar um convite com tantos mensageiros. Bastava um. O Brasil está administrado por lunáticos. O que é preciso não fazem e nem o mínimo necessário de equilíbrio, parcimônia se vê. Nos noticiários, as propostas políticas, com poucas exceções, são confusas e causam mais caos do que ordem e progresso coletivo.





De certo modo, aquele ato endossa as ameaças do presidente Bolsonaro e indica que ele conta com o respeito e o apoio das Forças Armadas do Brasil. E nós, cidadãos que não desejamos o retorno da ditadura, da tortura, do regime de ultradireita, do assassinato das diferenças, precisamos nos mobilizar para nos resguardar deste mal.





Momento difícil e extremamente perigoso. Estamos nas mãos da insensatez total. Nem mesmo diante da morte de tantos brasileiros pela COVID o presidente se dobra. Continua impassível, adotando medidas contrárias às aglomerações, tirando máscaras de criancinhas e indo contra tudo o que a ciência mais moderna e o mundo todo adotam como o melhor.





O que esperar? Equilíbrio, diálogo produtivo, acordo, proteção? Nada. Apenas a aceleração da inflação que vem nos engolindo. O nível de vida despencando como há muito tempo não víamos, tanto morador de rua, pedintes em todo lugar. Triste resultado de uma administração com valores equivocados.





Perseguem as universidades públicas, se não fosse a COVID, o SUS estaria sendo sucateado, porque o ideal americano ia baixar aqui sem considerar a realidade social do país. E lá nos EUA as universidades são caríssimas e não há saúde pública. Porém, as pessoas, mesmo as de nível técnico, têm salários dignos e podem arcar com suas necessidades básicas. E aqui estamos longe disso.





Sofremos muito, nós brasileiros, da frustração de todo dia. Do sentimento de orgulho e patriotismo nem nos lembramos e a orfandade nos atinge.





E por que isso nos interessa? Pelas consequências sobre o sujeito. Tudo que causa sofrimento, qualquer tipo de dor psíquica e que o afasta do desejo é importante. E uma política autoritária que subjuga as diferenças, restringe ou ameaça a livre expressão de cada um, seja em palavras ou em atos, é uma forma de violência. E é inaceitável. Tudo devemos fazer para impedi-la.