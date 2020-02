Um abraço nos mineiros, tão castigados por tragédias

Dias atrás, encontrei uma frase escrita no WhatsApp por uma mocinha na puberdade que me fez parar para pensar. Por que ela teria adotado essa ideia? O que estaria vivendo para ser sensível ao pensamento que dizia: Ter paz é melhor do que estar certa. Então, o estado de espírito pacificado está acima de uma disputa ideológica ou de opiniões diferentes. Gostei daquilo e admirei a pessoa.





Na psicanálise aprendemos que a criança é um sujeito de desejo. Tem posições e conflitos desde muito cedo, devemos escutá-la para ter acesso ao afeto que a afeta. Por isso prestei atenção na mocinha, como prestaria se fosse ali um adulto falando. Peguei a ideia que me pareceu bem apropriada para o nosso tempo, cheio de disputas sobre ideologias e política, gente brigando por causa de opiniões e intolerâncias abalando o afeto.





Logo depois, estava folheando os jornais quando me deparei com um artigo de título mais ou menos assim: Seja gentil antes de discordar. Parei de novo. Não li o artigo, porque na hora fui atender a um chamado e me esqueci. Procurei depois e não o encontrei. Pena. Nem sei o autor. Mas a ideia era muito boa.





Precisamos de gentileza – e muita – para enfrentar os tempos difíceis que castigam Minas Gerais. Estamos todos à flor da pele nestas semanas sofridas. Não bastasse a rememoração da tragédia de Brumadinho e todas as pessoas chorando por suas perdas e desaparecidos, pela devastação ambiental, e mais uma onda gigante nos arrasta.





Quando começaram a explorar o nosso minério, aconteceu uma campanha incrível, lançando adesivos que colamos nos vidros dos carros. Ele dizia, em letras brancas: Olhe bem as montanhas. Anunciavam o que estava por vir – e veio. Aí está. Nosso minério trocado pelo vil metal, hoje, de valor acima mesmo do que o das pessoas para muitos. Tragédia anunciada.





Não bastasse esta e já outra nos abate. Também consequência da devastação ecológica. O asfalto não absorve a água, os rios canalizados debaixo dele, bueiros com lixo e insuficientes. Somados, muitos outros motivos, naturais ou não, fizeram desta chuva imensa um acontecimento igualmente trágico.





Casas abaixo, gente soterrada, cidades inundadas, muitos desabrigados, e o estado todo comovido em campanha solidária para acolher e ajudar numa hora de extremo sofrimento. A força da natureza é assustadora, a água levando tudo é triste de se ver.





Nós, mineiros, castigados por tantos acontecimentos terríveis, estamos mesmo precisando é de cuidados e atos responsáveis. Se a natureza poderosa nos coloca à prova, nos lembremos de que construímos nossa civilização com o intuito de nos proteger contra as intempéries e nem assim conseguimos alcançar sucesso pleno. E, se erramos agora, não é hora para contendas. É hora de entender que a natureza e o real jamais serão dominados pela mão humana, não completamente. Somos grão de areia na imensidão.





Mesmo tão pequenos, sejamos grandes, nos dando as mãos, com afeto e gentileza, pois assim qualquer dor pode encontrar abrigo. Estamos precisando de braços, abraços, alento.