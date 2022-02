Sete sinais de que Bolsonaro não está morto politicamente

(foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Temos nos habituado a decretar a morte de Jair Bolsonaro, a cada uma de suas trapalhadas, que fortalecem nossa convicção de que nunca deveria ter passado de síndico de prédio. Com restrições.Ou:1) a cada vez que os índices da economia pioram;2) Lula faz movimentos de realpolitik para armar uma frente de centro-direita-e-esquerda ; e3) os candidatos da terceira via dão sinais de que seria melhor que tivessem saído candidatos a síndicos de seus respectivos prédios.É difícil imaginar que a maior parte de seus eleitores decepcionados, determinantes em sua campanha, sejam re-convertidos para dar-lhe uma segunda chance de colocar o país em mais quatro anos de tensão, mesmo que a única alternativa seja Lula.Contra todas as evidências, porém, ele está mais firme que nunca. Aquele moribundo em torno de quem há uma multidão de gente rezando para que se levante e conjunturas ambientais favoráveis para que volte a respirar sem ajuda de aparelhos.A saber:- Apesar de todos os seus descalabros e da pandemia que lhe comeu dois anos de governo, resistiu e mantém fiéis 25% do eleitorado.- A economia dá sinais de recuperação, dólar em baixa, bolsa e emprego em alta.- O Auxilio Brasil de R$ 400,00 lhe dará um empurrão como deu no meio do primeiro ano da pandemia, entre junho e julho, quando o mundo desabava.- Está muito mais estruturado nas redes sociais que todos os outros candidatos, chegando ao dobro ou triplo de seguidores, interações e capacidade de tumulto em relação a seu polo, Lula, dependendo da plataforma.- Vai fazer uma campanha de TV exuberante, com as obras do competente ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, como Dilma Rousseff fez na campanha de 2014 e derrubou sua então alta rejeição. Tem dinheiro e tempo de TV.- Pesquisas mais recentes indicam uma congelada no crescimento de Lula, com algum recuo, e na queda de Bolsonaro, com algum avanço.- Terá candidatos competitivos ao Senado e a governos estaduais importantes. Últimas pesquisas do Ibespe em São Paulo e do F5 Atualiza Dados em Minas indicaram como a vida de Lula poderá não ser fácil em estados estratégicos: diferença de apenas 8% nas estimuladas e empate técnico nas espontâneas.A essa altura, faz tudo certo para manter esse patrimônio: fala menos bobagens, articula as candidaturas de seus ministros e planta memes como o de que salvou a Ucrânia Que o mantém em evidência e atiça os instintos mais primitivos que fazem sua marca, a favor e contra, com a ajuda inestimável de seus críticos, seus ex-eleitores e da grande imprensa, que manipula com rara competência.Ao mesmo tempo, planeja o dia seguinte a uma derrota, como também uma forma de campanha, prévia e posterior. Serve para assustar o establishment agora e ressuscitar-se no dia seguinte, quando denunciar que foi fraudado.Não para "capitolizar" a derrota à moda Trump e derrubar o regime, como se prega, mas para ter uma boa desculpa de derrotado para manter o patrimônio eleitoral sob controle.Como Lula, que vendeu com muita competência a embromação de que teria vencido as eleições de 2018 se não tivessem lhe proibido de disputá-las, quando se sabe que estava inelegível após duas condenações de segunda instância.Bolsonaro repete a velha direita que amedrontava o eleitorado com o esquerdismo de Lula. Não podendo dizer agora que o esquerdista de centro vai implantar o comunismo e nem garantir que roubará ou deixará roubar, se eleito, ataca o sistema eleitoral O que também faz o maior sucesso entre seus seguidores, diga-se.Mesmo depois de ter feito um pacto de não agressão, falar mal de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, à frente do TSE hoje e amanhã, tem sido suas estratégias preferidas para animar a base militante.Sempre que pode, os acusa de terem soltado seu adversário, no tipo de bravata seletiva de quem sabe em quem bater. Fosse mais honesto, incluiria no pacote Gilmar Mendes, o grande mentor da desmoralização de Sergio Moro e da anulação da Lava Jato e de todos os processos do petista.Mas Gilmar, como se sabe, é um ministro que se deve ter por perto e com quem se deve tomar um café de vez em quando, não fossem apenas por afinidade e interesses em comum contra o ex juiz. Vai que possa precisar também de ser solto…De forma que, somando tudo, o moribundo tem um passado ruim meio superado, um presente cheio de carpideiras lhe injetando ânimo e um futuro de espantalho chutando a tumba se insistirem em sepultá-lo vivo.Não o subestimem. Mesmo — e se — derrotado, pairará como uma assombração sobre as próximas eleições. Como Trump nos EUA, também equivocadamente tratado como defunto antes da hora.Moribundo, espantalho ou assombração, em política, não é algo que orna com a ideia de morto.> Aqui, artigos anteriores da coluna.