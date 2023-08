De olhos bem abertos

769

(foto: pixabay)



Há um bom tempo comprei um óculos para fazer maquiagem. Ele tem lentes basculante que na teoria possibilitam que se enxergue com um olho enquanto se maqueia a pálpebra do outro. Digo na teoria porque na prática acabei não me acostumando ao uso dele. Não me desfiz dele porque é de fato uma peça muito estilosa e, como gosto de dar multiuso para muita coisa, porque então não usá-los no dia a dia?

Aliás acho que até hoje não me adaptei nem aos óculos dos quais não consigo me separar. Quando criança sofri de estrabismo. Tenho lembrança de minhas armações pesadas as quais, segundo me contam, eu tentava a todo custo destruir. Me assentar sobre elas era o método preferido, porém não o suficiente para chegar a contento. Para minha sorte, o estrabismo foi logo resolvido alternando óculos e tampão.

Não sei o que me fez pensar que jamais precisaria usar óculos novamente até que há uns oito anos minha vista cansou. Cá estou eu de óculos e muitas vezes me vejo batendo na cara pra ver se os estou usando. Na maioria das vezes estou.

Tentei lentes de contato por duas vezes. Da última, há uns três anos, testei a bifocal. Tampava um olho com a mão para ler e o outro pra andar na rua. Talvez inconscientemente achei que tampar um dos olhos pudesse ser novamente a solução. Longe de ser.

Preciso estar com os dois olhos bem abertos pra enxergar alguma coisa. Confesso que invejo quem consegue, mas conclui que lentes de contato não são para mim a começar pela dificuldade de colocar e tirar. Cheguei a arranhar um olho de tanto procurar a lente que já tinha caído sem que eu percebesse.

Me resta curtir trocar de óculos para mudar de cara. Adoro procurar armações antigas em ferinhas mundo afora. Já encontrei preciosidades como uma de metal tão fininho parece não estar usando nada. Nada como se adaptar com leveza às necessidades que os anos nos trazem.