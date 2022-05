(foto: Pixabay)



Um amigo se acidentou no início do ano. Apaixonado por cachorros, aceitou de muito bom grado a incumbência de alimentar e tomar conta dos animais do vizinho, que fora curtir a passagem de ano fora com a família. Por alguns dias, incluiu em sua rotina alimentar mais aqueles cães além dos seus próprios. Uma casa ao lado da outra facilita muito, fora o fato de que esse tipo de troca é sempre muito saudável. Gentileza gera gentileza.

Naquele domingo, ao tentar fechar o portão da garagem do vizinho, algo inesperado aconteceu. A estrutura emperrou. Preocupado com a possibilidade de os animais fugirem, força daqui força dali, o portão acabou caindo sobre ele. Foi preciso cinco homens e muita força para remover toda aquela estrutura de metal de cima dele, muito sangue, Samu, cirurgias, internação, semanas na cama imóvel, fisioterapia e muita dor.

Por sorte, desde o início os médicos disseram que, apesar da gravidade, ele não ficaria com sequelas irreversíveis, os movimentos voltariam ao normal em algum momento e às custas de muito esforço e disciplina.

Dito e feito. Já é capaz de dirigir até o clube próximo à sua casa, para onde vai se exercitar na piscina, caminha pelas ruas do bairro e não perde a chance de refletir sobre o ocorrido, a vida, os fatos corriqueiros ou não. Afinal, tempo é o que não lhe falta no momento.

Depois de obviamente amargar uma grande tristeza, agora se diverte analisando as falas de seus amigos e conhecidos. Na tentativa de animá-lo e levantar-lhe o astral, quem o encontra tem sempre um ponto de vista a ser colocado. Os companheiros do jiu-jítsu têm certeza de que ele sobreviveu porque fisicamente é muito forte e estava em ótima forma.

Os colegas do hospital onde trabalha acreditam que o fato de ele sempre se preocupar com a saúde dos outros pode ter influenciado em sua "rápida" recuperação. Afinal, está colhendo o que plantou. Os mais religiosos querem crer que se sair bem de uma situação que tinha tudo para tê-lo matado pode significar uma nova chance para prosseguir. Há que se descobrir as razões.

Minha mãe, por cima de seus 93 anos, adora repetir que é preciso aproveitar o restinho de vida que Deus está lhe dando. Como no caso de meu amigo, aproveitar significa ter cuidado e cautela, porém não desperdiçar os momentos de prazer que surgem normalmente nas coisas mais simples da vida, a começar pelo simples fato de estar vivo.