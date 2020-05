A quarentena tem nos mostrado o significado de trabalhar

O trabalho tem sido tema de muitas discussões desde o início da pandemia. O isolamento social propôs que todos ficassem em casa, principalmente aqueles que não exercem funções essenciais para o momento que atravessamos. Mas não nos esqueçamos de que toda e qualquer função, sem dúvida nenhuma, é essencial, seja para a sociedade ou para o indivíduo que dela tira seu sustento. O que desejo aqui é discorrer um pouco sobre o que a quarentena tem nos mostrado sobre o significado de trabalhar.

Quando meus filhos eram menores, tínhamos no terreno onde moramos um galinheiro repleto de espécies de aves, das pequenas, como codornas, às maiores, como pavões e perus. Chegamos também a criar ovelhas por alguns anos. Estes tipos de criação exigem alguém que as solte pela manhã, alimentando-as, e as “guarde” no cair da tarde, principalmente em minha região, onde os predadores vivem famintos e à solta.

Sempre fizemos questão de dividir as funções entre todos em casa. Certa vez, um colega de meus filhos comentou que a parte chata de dormir aqui era ter que pela manhã tratar dos bichos. Na verdade, o problema dele era a ociosidade com que vivia em sua própria casa. Sua função na vida se resumia a estudar. Se estudasse, estaria isento de realizar qualquer tarefa que a manutenção da ordem dentro de casa exigisse. Não preciso dizer que o coleguinha sempre teve funcionários, além dos pais, para servi-lo.

No momento, as regras mudaram um pouco para grande parte das famílias de classe média brasileira acostumadas a ter uma empregada ou faxineira-passadeira-cozinheira-lavadeira em casa. Muitas foram obrigadas a apresentar aos filhos o trabalho doméstico, que, quando dividido entre seus membros, não sobrecarrega ninguém.

Como é saudável perceber o trabalho que dá esfregar uma meia, que passou horas limpando o chão empoeirado da casa porque quem a usou teve preguiça de calçar um chinelo! E os copos? Quantas crianças e jovens estão descobrindo que eles não se lavam sozinhos? Aos que não estão tendo a valiosa oportunidade de aprender essas e outras lições culpo os pais, que, para lhes preservar de função tão depressível, insistem em fazer por eles.

Se desejamos que uma crise como esta nos ensine a sermos mais simples e mais humanos, o aprendizado de como uma família pode trabalhar em equilíbrio é um ótimo começo para construirmos uma sociedade mais igualitária. Se aprendemos em casa, com certeza, saberemos como fazer para dividir todo tipo de tarefa com as quais nos depararemos ao longo da vida. Precisamos aprender e ensinar-lhes a “trabalhar” e não apenas “ajudar”.