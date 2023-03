(foto: Reprodução)

A Expo Favela Innovation deu seu pontapé inicial no último final de semana em São Paulo. A edição de 2023 percorrerá 20 estados brasileiros até o final do ano, e Minas Gerais será um deles.

A Expo Favela é uma feira de negócios realizada pela Favela Holding, com parceria social da Central Única das Favelas (CUFA) e produção da InFavela, cujos expositores são empreendedores e startups da favela.





09:40 - 13/02/2023 Quem é ela? No entanto, ela vai além disso, pois também serve como uma plataforma para mostrar a força, a diversidade, a capilaridade, o poder transformador das favelas, o grande potencial de mercado, além é claro, de dar visibilidade aos negócios produzidos na favela, criando um ambiente de investimento, onde empreendedores e startups da favela têm a oportunidade de apresentar suas ideias e projetos para investidores interessados em apoiar e acelerar seus negócios.





Palestras, workshops, mentorias, rodadas de negócios e recursos para poderem crescer e desenvolver suas ideias também são ofertados. A partir daí, muitas parcerias podem ser criadas e novos negócios podem surgir, o que é fundamental para o crescimento econômico não só da favela, mas de todo país. Um exemplo claro do que eventos como a Expo Favela são capazes de oportunizar é o caso da Patrícia Santos, ela relata que:





“Vim de uma realidade que nunca me permitiu sonhar com nada parecido com o universo de TI, mas eu sempre soube que, com uma dose de empenho e a oportunidade certa, eu poderia iniciar um movimento rumo a um futuro diferente. Então, pesquisando a respeito, descobri o processo seletivo para os bootcamps da SoulCode. Não foi fácil, quase fiquei careca de tanto estudar e, para ajudar, eu não tinha um computador decente: assistia às aulas pelo celular e escrevia os códigos em cadernos. Tenho 5 cadernos cheios de códigos.





Ano passado estive aqui no Expo Favela e trabalhei nos 3 dias do evento como uma das Hostess exatamente no 5º andar, ao lado do palco. E hoje, estar de volta, como convidada para estar no palco, tem uma importância imensa! É a personificação do resultado que uma oportunidade aberta pode gerar.





Estamos em uma semana emblemática, na qual a pauta sobre etarismo está efervescente devido aos últimos acontecimentos, mas eu sou prova viva de que nada é impeditivo. Idade não é impeditivo, [ter] filhos não é impeditivo, condição social não é impeditivo e nem qualquer outro fator externo.





Sem querer romantizar, mas vai ser preciso uma dose extra de dedicação para cada barreira que a gente precisa transpor, mas aprender a enxergar por cima destas barreiras e mirar onde você pode chegar é o que fará diferença e te dará a dose de motivação diária para seguir”. Ela está de malas prontas para uma viagem ao Canadá.





Importante ressaltar que a Expo Favela está alinhada ao desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, em particular com a meta de reduzir as desigualdades econômicas e promover o crescimento econômico inclusivo.





Eu tive a honra de ser uma das apresentadoras neste evento de grande importância e impacto social positivo, que ajuda a mostrar o potencial empreendedor e inovador das favelas e a promover a inclusão econômica e social.





Nomes como Thelminha Assis, Paula Lima, Leci Brandão, Manoel Soares, Luciano Huck, Bianca Guimarães, Kond, Murilo Duarte, Paulo Vieira, MV Bill, Carola Matarazzo, Kenya Sade, Aline Torres, Rincon Sapiência,, Armínio Fraga, Ana Carolina Almeida, Silvio Almeida, Anna Karla Pereira, Abílio Diniz, Geyze Diniz, Babu Santana, MC Soffia, Igor 3K, Amauri Soares, Ale Loures, Fabio Coelho, Kalyne, Drika Martim, Negga Gizza, Elaine Cacavo, Renato Meirelles, Simoninha e Simone Sampaio, entre outros estiveram presentes numa troca de diálogo onde todos puderam potencializar as fortalezas de cada um, aprender entre si, trocar experiências, e trabalhar juntos em projetos comuns.





Segundo o mineiro Kdu dos Anjos, que participou pela segunda vez do evento, “A Expo Favela é o melhor evento do mundo para se falar de periferias, pois é um evento feito por gente favelada de fato, desde a ponta do palco, os mestres de cerimônia, os artistas, quem está falando. Uma galera super linda na recepção dos estandes. E, aqui, a gente está tratando tudo que as mídias tradicionais e eventos tradicionais não tratam. Eles gostam de falar de tiro, porrada e bomba. Aqui, a gente está falando de inovação, de tecnologia, de futuro e de possibilidade.





Eu sinto que esses eventos grandes, convenções, geralmente são muitos chatos, parece que as pessoas estão lá por obrigação, e as pessoas aqui na Expo Favela estão com felicidade, por conta própria, estão amando estar aqui, está visível na cara de todo mundo.”

A favela não para de crescer. Segundo o instituto de pesquisa Data Favela e Instituto Locomotiva, são mais de 13.500 comunidades, 17,9 milho%u0303es de habitantes, 5,8, milho%u0303es de fami%u0301lias, 11,6 milho%u0303es de eleitores, que movimentam r$ 202 bilhões em renda pro%u0301pria por ano, destes moradores, 50% empreendem, ou seja, 5,2 milho%u0303es de empreendedores. A Expo Favela demonstrou que, na favela, o que não falta são sonhos e muita garra para realizá-los.





Além disso, a ExpoFavela é uma oportunidade de mostrar que a favela e o asfalto não são dois mundos distintos: ambos são parte de uma mesma cidade, compartilham desafios, sonhos e oportunidades para potencializar as fortalezas de cada um e superar seus desafios para construir um futuro mais justo e inclusivo para todos.