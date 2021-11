Estelionato cibernético: como evitar o inimigo que está por trás das redes?

O número de golpes aplicados por meio da internet, o chamado estelionato cibernético, aumenta a cada dia. Clonagem de números e de perfis de whatsapp, anúncios falsos e outros golpes geram prejuízo para milhares de pessoas que não sabem como se prevenir e nem o que fazer depois de serem lesadas.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, de Janeiro a Setembro de 2021 foram registradas 3.949 denúncias desse tipo de crime no estado - números que podem estar bem abaixo da realidade, já que muitas pessoas não registram boletim de ocorrência.

Em entrevista a O Fato em Foco, o promotor de Justiça Mauro Ellovich Fonseca, da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), explica como os golpistas agem e dá informações sobre as medidas para não cair nos golpes. Saiba como se proteger e conheça os principais tipos de golpes por meio da internet.

O Ministério Público de Minas Gerais está em campanha para coibir esse tipo de crime, o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que vitima pessoas usando a tecnologia.

Nesta semana nós levamos ao ar na TV Alterosa matérias com relatos de vítimas que caíram nos golpes por falta de informação.

