Coluna social

Dizem que o único lugar para ficar livre do coronavírus é uma ilha perdida no meio do oceano. Será? (foto: Quizur/Divulgação)

Única chance





Leitor da coluna, não se sabe se a título de blague ou necessidade urgente, mandou e-mail para ser informado se existe algum país ou qualquer local na Terra que esteja definitivamente livre de receber o coronavírus tanto no presente momento como em futuro próximo ou distante. A bem da verdade, existem ainda muitos locais onde o cidadão pode locomover-se com segurança. Mas nenhum deles está livre de ser atacado a qualquer momento. Para escapar, só mesmo numa ilha deserta, cercada de água salgada por todos os lados. Água doce não vale. E com menos de cinco pessoas.





OAB/MG

Quinto Constitucional





Os seis advogados escolhidos pelo Conselho Pleno da seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil para integrar a lista dos profissionais que disputarão o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais passam agora a esperar marcação da data da reunião da Corte Superior do Tribunal. Ela selecionará, entre os seis, os três advogados que disputarão a etapa final do processo na vaga do chamado “quinto constitucional”. Formada a lista tríplice pelo tribunal, a relação será enviada ao governador Romeu Zema, que escolherá, então, o feliz ungido para integrar a mais alta corte de Justiça do estado. Os advogados selecionados pela OAB/MG são Antônio Marcos Nohmi, Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Leonardo Beraldo, Mônica Aragão Ferreira Costa, Jean Carlos Fernandes e Henrique Abi-Ackel Torres.





Abrangência total

Não escapou nenhum





No fim de semana, a Organização Mundial da Saúde informava oficialmente que era de 168 o número de países atingidos pelo coronavírus, o que confirmou sua abrangência total do planeta, fato inédito, não registrado nos relatos dos ataques dos outros vírus que afligiram o mundo em datas anteriores. Como a ONU tem 193 associados, falta pouco para o ilustre e invisível COVID-19 fazer a cobertura total da Terra. Qualquer descuido pode ser fatal.





China

O grande fornecedor





Ainda não se sabe ao certo quantos kits de testes para o coronavírus serão importados nos próximos dias de firmas da China pelos laboratórios brasileiros, mas calcula-se que o número poderá atingir um total de 10 milhões. No momento, a China é a única grande fornecedora desses kits, vitais para a constatação se a pessoa está ou não contaminada pelo vírus. Quatro laboratórios de Minas Gerais incluídos nos grupos dos que receberam autorização para importar esses testes já estão recebendo kits desde a semana passada. São eles o Hermes Pardini, o Biocon Diagnósticos, o Celer Biotecnologia e o Eco Diagnósticos.





O inesperado

Surpresa pouco simpática





O vereador Gabriel Azevedo, da Câmara Municipal de BH, um dos mais jovens da casa, com 34 anos, empresário e professor, foi o primeiro membro da instituição a ser confirmado com o coronavírus. Apanhado de surpresa na semana passada, após fazer exames, recebeu o veredito de que estava contaminado pelo COVID-19. Na quinta-feira, passou a apresentar os primeiros sintomas diretos da doença. Até agora está dando tratos à bola para saber como foi contaminado. Como é jovem, deverá reagir bem à doença.





Temperatura

Não funciona





Já que a coluna de hoje praticamente ficou por conta do coronavírus, vamos continuar nesta árdua missão de analisar características desse indesejável personagem. Por exemplo, não passa de notícia falsa a de que o vírus é sensível a temperaturas a partir de 26 graus Celsius. Já foi confirmado pela Fundação Oswaldo Cruz o fato de que COVID-19 pode resistir até a 40 graus. O certo mesmo é que ele se torna inócuo após 100 graus centígrados. Aí já é muito grau. Informação antipática é a de que as frutas, para serem desinfetadas, têm de ser lavadas com água e sabão. Com água, tudo bem. Mas com sabão, pelo amor de Deus!





Gentilezas mil

Desconfiar sempre





Senhora idosa que foi a uma agência do Banco do Brasil para retirar cheques em uma máquina eletrônica, ao pedir ajuda para realizar a operação, foi atendida por um funcionário gentilíssimo, que se excedia em rapapés e atenções. Resultado: o gentil funcionário não passava de um refinado malandro. Depois de trocar o cartão de crédito da vítima, desapareceu no turbilhão da agência. A senhora deu queixa e abriu processo contra o banco, já que depois de denunciar o roubo do cartão, o meliante conseguiu sacar mais de

R$ 4 mil de sua conta. No fim, terminou tudo bem. Além de ter seu dinheiro de volta, e mais ainda por danos morais, a Justiça recriminou o banco por não proteger seus clientes no interior da agência.





Ex-Hotel Othon

Hospital de campanha





Pelo sim, pelo não, foi bem recebida a ideia lançada na praça pelo deputado estadual Alencar da Silveira de aproveitar as instalações do agora fechado Hotel Othon para servir de hospital para as vítimas do coronavírus, caso faltem leitos nos hospitais de BH e adjacências. O antigo hotel conta com 296 apartamentos, a maioria deles com leitos duplos, que poderão servir como quartos hospitalares. Evidentemente, a hipótese é viável apenas em caso de emergência. Ainda não se sabe como os atuais proprietários do grande imóvel encaram o projeto do deputado.





Álcool em gel

A preço de custo





Salvo engano da coluna, até agora as redes farmacêuticas de Minas Gerais ainda não aderiram ao gesto das paulistas filiadas à Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), que resolveram vender a preço de custo para a população garrafas de álcool em gel, medida que terá início hoje. O cliente terá direito à compra de apenas duas unidades por vez, mas já é alguma coisa, já que a venda do produto é garantida. Oito grandes redes paulista aderiram à medida.