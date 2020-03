Presidente do Corpo Consular de MG já conseguiu voltar da Europa

Manoel Ferreira Guimarães nos Alpes franceses, de onde acaba de regressar, salvo do coronavírus (foto: M.R.Guimarães/Divulgação)





Maria e o empresário Manoel Ferreira Guimarães, presidente do Corpo Consular de Minas Gerais, têm o costume de embarcar para estações de esqui no inverno europeu. Este ano não foi exceção. Eles foram para os Alpes franceses e italianos agora em março, onde pretendiam ficar por duas semanas. No entanto, como o problema do coronavírus apertou na Itália e na França, o casal analisou a situação e cancelou metade da temporada. Rapidamente, Maria e Manoel viajaram

PANDEMIA

Estudos de infectologistas que vêm sendo divulgados sobre a “data de validade” do coronavírus, ou seja, de sua permanência no meio ambiente, são preocupantes. Já se ficou sabendo que o vírus permanece ativo no ar, na atmosfera que respiramos, por cerca de três horas. Portanto, é possível que uma pessoa fique contaminada apenas por respirar. Outra péssima notícia: ele permanece ativo por até três dias em superfícies de aço inoxidável ou de plástico. Embalagens de alimentos vindos de supermercados também podem estar contaminadas. Enfim, se os infectologistas não estão exagerando, é uma parada torta.





21 DE MARÇO

Se o perigo da pandemia não estivesse ameaçando o planeta, certamente este sábado seria de comemorações em variados e importantes setores de atividades. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial da Poesia, declarado pela Unesco. É também o Dia Mundial da Infância, proclamado pela Unicef. Salve a garotada! Este sábado é o Dia Universal do Teatro, que engloba a ilustre classe dos atores e sua atividade em prol do deleite do homem. Outra referência importante é o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, disposição consagrada pela ONU.



E tem mais. Em 21 de março, comemora-se o Dia Mundial da Floresta, ou, se quiserem, o Dia Mundial da Árvore, proclamação da ONU. Na continuação, hoje é o Dia Internacional da Astrologia. Salve os seguidores de Ptolomeu de Alexandria e de Nostradamus.! Ainda no cardápio, o Dia Mundial do Sono, proclamado pela Organização Mundial da Saúde. Vejam vocês que 40% dos seres humanos sofrem de distúrbios do sono. E mais não é preciso.





CODE NAPOLEON

A data de hoje marca o 216º aniversário da promulgação do Código Civil da França, mandado fazer por Napoleão Bonaparte. O Code Napoleon foi o primeiro do planeta elaborado de forma ordenada e explícita, reunindo as principais leis dispersas pelo território francês, que vinham regendo o país há séculos. O projeto, impulsionado pela impaciência de Napoleão, ficou pronto em apenas quatro meses. Até hoje, é considerado, de certa forma, obra-prima do direito. Grande parte do texto original e de suas disposições ainda estão em vigor. Influenciou 90% dos códigos civis, inclusive o do Brasil.





VELINHAS

O presidente Jair Bolsonaro festeja hoje suas 65 primaveras, ocupando um cargo que a deusa da Fortuna lhe concedeu de mão beijada. Já garantiu a presença de seu nome na história do Brasil, embora ainda tenha dois anos e nove meses para completar o mandato. Hoje também é a data de nascimento de Ayrton Senna, o saudoso condestável do automobilismo mundial. Se estivesse vivo, completaria 60 anos. Outro que sopra velinhas é o ex-craque Ronaldinho, que chega aos 40 anos em uma situação nada agradável, trancafiado em uma prisão no Paraguai. Poderia estar comemorando a data em local bem

ELEIÇÕES

Vejam vocês o que o coronavírus anda fazendo. Já estão até falando na possibilidade de adiar as eleições municipais de outubro por causa do dito cujo. O próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou, em tom seguro, que o pleito está mantido. Em seguida, pensou bem, deu um pigarro e acrescentou: “Por ora”.





OPORTUNISTAS

Vejam só! O deputado federal Tiago Dias, do Tocantins, baseado em denúncias de que tem gente no mercado se aproveitando da crise causada pelo coronavírus para fingir que está doente, apresentou projeto na Câmara prevendo pena de até um ano de prisão para os oportunistas.





CONTROLE

Dois itens integrantes das disposições baixadas pelas autoridades competentes para regular o comércio nesta grave temporada de exceções provocadas pelo coronavírus merecem destaque especial, já que têm de ser cumpridos sob qualquer risco. O primeiro é a proibição da cobrança de preços abusivos de mercadorias de primeira necessidade, coisa que muita gente desonesta gosta de praticar aproveitando-se da situação de crise. Também está proibida a compra exagerada de bens essenciais à saúde, higiene e alimentação, coisa que os egoístas adoram fazer.