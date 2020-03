José Murilo de Morais, novo presidente do TRT-MG, é homenageado em BH

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, desembargador José Murilo de Morais (C), e a cúpula do TRT-MG receberam homenagem no Automóvel Clube (foto: TRT/MG/Divulgação)



Devidamente prestigiado por um público brilhante e eclético o almoço promovido ontem, no Automóvel Clube, por um grupo de juristas e membros da magistratura para homenagear o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), desembargador José Murilo de Morais, que compareceu acompanhado de toda a diretoria do órgão que comanda a Justiça Trabalhista no estado. São eles os desembargadores Fernando Rios Neto, Camilla Zeidler, Ana Maria Rebouças e Maristela Malheiros. A principal atração do cardápio foi um prato excepcional, que raramente aparece nos menus do clube: leitão assado à moda de Cordisburgo.





• • •





No grupo de presentes ao evento, obviamente, estava quase todo o corpo de magistrados do TRT/MG, entre os quais o desembargador Jorge Berg, um dos oradores da homenagem. Entre as demais presenças, o senador Antonio Anastasia, o presidente dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa, o general de divisão Aderíco Visconde Matioli, o deputado Fabinho Ramalho, o procurador Jarbas Soares, o general de divisão Expedito Alves de Lima, o diretor-executivo dos Associados, Geraldo Teixeira da Costa Neto, o empresário Alberto Freitas Ramos, o engenheiro Paulo Henrique de Vasconcelos e muita gente mais. No encontro descontraído e confraternizante, o assunto do coronavírus foi discretamente deixado de lado.





MORO

VAI OU NÃO VAI?





Voltou à cena político-judiciária de Brasília o comentário de que o presidente Bolsonaro continua levando a sério a hipótese de nomear o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, em novembro. A nomeação de Moro servirá, como a crônica política já sinalizou (e pesquisas também), para evitar um futuro concorrente de peso à reeleição de Bolsonaro. Moro já deu a entender que é simpático à ideia. E assim roda o carrossel da cena política.





EXPANSÃO

GRUPO BERNOULLI





O Grupo Bernoulli de Ensino, com três unidades em funcionamento, continua em fase de expansão. Entrou em preparativos para a construção de sua nova sede central, no Belvedere. Irá erguer no Vale do Sereno um grande edifício. Contará com auditório para mais de 500 pessoas e grande parque esportivo. No momento, dizem que a fila de espera para se matricular no Bernoulli é de três mil jovens. Ou mais.





AZEVEDO SETTE

PREFERÊNCIA LATINO-AMERICANA





O escritório Azevedo Sette Advogados, com prestígio internacional e sediado em BH, está divulgando que, na pesquisa realizada pela Latin Lawyer com setores jurídicos de 100 das maiores empresas da América Latina, foi classificado em terceiro lugar na lista dos escritórios preferidos pelas grandes corporações. Nada menos de 41 empresas votaram no Azevedo Sette como a firma de advocacia predileta para representá-las na Justiça.





STF/TST

CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO





Já que amanhã é Dia do Consumidor, fato a se lembrar é a recente resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) cassando o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que havia determinado a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária de débitos trabalhistas. O Supremo decidiu que a decisão do TST se fundou em errônea aplicação da jurisprudência da corte. O IPCA foi criado com o objetivo de oferecer ao público consumidor a variação dos preços do comércio, tendo em consideração o índice oficial da inflação do país, medida pelo IBGE.





ADIAMENTO

CASÓRIO NO RIO





A recepção em grande gala para celebrar o casamento do empresário Alexandre Birman, presidente do Grupo Arezzo, com Gabriela Moraes Barros, a se realizar em 21 de março, nos salões do Copacabana Palace, com presença da haute gomme paulista e carioca, foi cancelada devido ao coronavírus. A festa de alto bordo estava sendo organizada pela socialite Dorita Moraes Barros, mãe da noiva. A notícia é de que a celebração foi apenas adiada. O enlace oficial foi realizado em novembro de 2019.





PANDEMIAS

ATÉ QUANDO?





Desde o início dos tempos, a humanidade é assolada por grandes pragas, epidemias e pandemias, sendo que algumas delas chegaram a matar milhões de pessoas, ameaçando até mesmo acabar com a população da Terra. Algumas foram tão graves que desequilibraram por completo a estrutura política e econômica do planeta. Entre as mais terríveis está a peste negra, de 1346 a 1353, que teria matado cerca de 100 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Foi provocada e espalhada por ratos.





• • •





Mais recentemente, ocorreu a famosa gripe espanhola, surgida em 1918, no final da 1ª Guerra Mundial. Sua causa é atribuída à mutação aleatória no vírus da gripe (influenza), o H1N1, facilmente transmitido por meio do contato físico, da tosse e até mesmo do ar. Contaminou violentamente o mundo até 1920. Calcula-se que tenha matado 50 milhões de pessoas em praticamente todos os continentes.





• • •





Já quanto à pandemia do novo coronavírus, que surgiu na Ásia, o que se pergunta agora é: até quando irá durar sua disseminação? Por quanto tempo permanecerá contaminando milhares de pessoas e matando número cada vez maior de vítimas, embora se diga que sua letalidade é baixa?. Até agora, não foi descoberto medicamento ou vacina que possa paralisar essa disseminação. Vamos ter de aguentar o flagelo não se sabe por quanto tempo.





• • •





Nos últimos tempos, a Terra foi atormentada pela febre de Hong-Kong (que matou 3 milhões de pessoas), vírus da Aids, gripe asiática, gripe suína, gripe aviária, vírus ebola, Sars (um coronavírus) e outros flagelos. O pior é que a paisagem pode continuar cada vez mais conturbada, pois a população mundial não para de crescer, tumultuando este nosso pobre planeta.





PRÊMIO CAMÕES

EM LISBOA





O Prêmio Camões de 2019, um dos maiores galardões da literatura de língua portuguesa, teve como vencedor, como se sabe, o cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda, figura ilustre das artes nacionais. A entrega está marcada para 25 de abril, em Lisboa. Caso não haja interferência do coronavírus, que atrapalhou o trafego aéreo internacional, Chico e comitiva estarão em Portugal para a festa de entrega. O ex-presidente Lula será um dos integrantes da delegação como convidado especial do premiado.