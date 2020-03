Drogaria Araujo comemora seus 114 anos e anuncia expansão

Mar azul na Serraria Souza Pinto. Não se trata da torcida do Cruzeiro, mas de 1,5 mil funcionários da Drogaria Araujo reunidos na convenção estadual de 2020 (foto: Carlos Olímpia/Divulgação) No encontro de funcionários da rede de lojas da Drogaria Araujo realizado terça-feira, na Serraria Souza Pinto, o presidente do grupo, Modesto Araujo, além de parabenizar os 1,5 mil participantes do evento pelo seu desempenho, informou que a empresa manterá projetos de expansão a pleno vapor em 2020, quando comemora seus 114 anos. “Vamos abrir 43 lojas durante o ano e chegar a 16 novas cidades do interior de Minas Gerais”, anunciou. Em clima de festa, todos os participantes usaram a camiseta feita especialmente para o encontro, o que deu paisagem colorida ao evento. O comunicador Thiago Reis foi o mestre de cerimônias.





PADRE CÍCERO

PIONEIRO DA ECOLOGIA





Vivendo e aprendendo. Padre Cícero, o famoso líder religioso do Nordeste, ao qual o Sul Maravilha não dá muito crédito por conhecer pouco sua biografia, foi uma pessoa muito mais clarividente do que pode julgar a nossa vã filosofia. Quem toma conhecimento dos 10 preceitos ecológicos pregados por ele no sertão nordestino, a fim de que o habitante do agreste pudesse combater as secas periódicas numa época em que a ecologia não incomodava ninguém, fica admirado. A coluna tomou conhecimento dos mandamentos contra a seca do Padre Cícero pela revista Ecológico. Se esses preceitos fossem seguidos, a seca certamente teria efeitos menos devastadores no Nordeste.





>>>





Eis aqui alguns conselhos do Padre Cícero. 1) Não derrube mato, nem mesmo um pé de pau. 2) Não toque fogo no roçado nem na caatinga. 3) Não cace mais. Deixe os bichos viverem. 4) Não crie boi nem bode solto. Faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. 5) Não plante serra acima e nem faça roçado muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e nem perca a sua riqueza. 6) Faça cisterna para guardar a água da chuva. 7) Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. 8) Plante, a cada dia, pelo menos um pé de garoba, de caju ou outra árvore qualquer até que o sertão seja uma mata só. 9) Tire proveito das plantas da caatinga. Elas podem ajudar a conviver com a seca. 10) Se o sertanejo obedecer a esses preceitos, a seca vai aos poucos se acabando. Caso contrário, o sertão todo vai virar um deserto só.





PAPA FRANCISCO

SETE ANOS





Eleito pelo conclave em 13 de março de 2013, o papa Francisco está completando hoje sete anos como chefe da Igreja Católica, e durante seu pontificado vem ganhando fiéis, mas sofrendo crises contínuas. A eleição do argentino provocou uma série de fatos inéditos na história da Igreja. Foi o primeiro latino-americano, o primeiro do hemisfério sul, o primeiro a usar o nome Francisco, o primeiro não europeu em 1.200 anos, o primeiro padre jesuíta, o primeiro a suceder a um papa abdicante (Bento XVI) e, last but not least, o primeiro argentino eleito sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Revolução total.





CARIOCA AO VIVO

COM A FAIXA





O comediante Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca (ex-Pânico), que se tornou notícia ao se exibir em Brasília como clone do presidente Jair Bolsonaro, com faixa presidencial e tudo, está em turnê nacional com o show Carioca ao vivo. Em Belo Horizonte, a apresentação está marcada para 28 de março, no Cine Theatro Brasil Vallourec. O cardápio inclui imitações de Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro.





ÁGUA EM FOCO

ÉRICO HILLER





Um dos pontos altos do Festival de Fotografia de Tiradentes, marcado para 18 a 22 de março, deve ser o documentário Água, do fotografo Érico Hiller, que percorreu o mundo empenhado em registrar a crise hídrica que afeta o planeta, uma das questões mais preocupantes da humanidade, agravada com o aquecimento global.





CORONAVÍRUS

CANCELAMENTOS SOCIAIS





Pelo sim, pelo não, o coronavírus já provoca efeitos ligeiramente desagradáveis na vida social de BH. A escritora Helena Pauliniy, que amanhã promoveria reunião comemorativa de seu aniversário no San Francisco Flat, em Lourdes, cancelou a festa. Motivo: seu filho, o músico Zoltan Pauliniy, que mora em Brasília, na quarta-feira apresentou sintomas do coronavírus. Encontra-se no hospital. A empresária Lilian Nogueira, que no dia 21 iria festejar seu aniversário de 86 anos no Automóvel Clube, também resolveu cancelar o encontro. Suspeita de gripe na família.





ESTRELLA GALICIA

FÁBRICA À VISTA





Em 2017, o grupo espanhol Estrella Galicia assinou com o governo de Minas Gerais um protocolo de intenções para instalar uma grande fábrica de cerveja em Poços de Caldas, com investimento inicial de R$ 100 milhões e capacidade para produzir, inicialmente, 20 milhões de litros. Ficaria pronta em 2019. Em 2018, o grupo desistiu do projeto. Agora, alegando que a instalação de uma fábrica no Brasil se tornou indispensável, voltou atrás. Traindo Minas Gerais, iniciou entendimentos com os governos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Vai daí que o atual governo de Minas Gerais deve cobrar urgentemente do grupo Estrella Galicia o cumprimento do compromisso com o estado, instalando aqui sua unidade.





VTEX

OBAMA E GISELLE





O VTEX Day, encontro de e-commerce realizado anualmente em São Paulo, começou modestamente em 2013 e está entre os três maiores do mundo. Para comprovar seu sucesso, o evento deste ano, marcado para 15 e 16 de abril, reunirá palestrantes do mais alto bordo. São esperados o ex-presidente dos EUA Barack Obama e sua mulher, Michelle, que faz a palestra “A moderated conversation with Michelle”; Giselle Bündchen; o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson; o fundador da Netflix, Marc Randolph; e o fundador do grupo Virgin, Richard Branson. Dizem que milhares de dólares serão pagos de cachê para essa constelação de conferencistas. O local será o São Paulo Expo.