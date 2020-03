Maya Gabeira faz campanha para proteger praias em todo o mundo (foto: Facebook/reprodução)

Maya Gabeira, filha de Fernando Gabeira, a mais famosa surfista do país, é ecologista como o pai. A atleta faz campanha contra a degradação e poluição das praias, que ocorre não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo. Depois de frequentar as praias de vários países por 18 anos, ela tem verificado que a poluição causada por lixo e plásticos, sem falar nas constantes manchas de óleo vindas de petroleiros e oledutos, tomou proporções críticas em todos os continentes. Maya adverte que as praias realmente selvagens no mundo estão acabando. É plástico pra tudo quanto é lado.





HORÓSCOPO

FUTEBOL MINEIRO





Com ou sem coronavírus, não são nada bons os prognósticos para o futebol mineiro. No que toca ao Atlético, o ano nem bem teve início e o clube já preencheu a cota de vexames que seria de se esperar para todo o período. Pelo navegar do barco, o Galo deverá dar graças a Deus se não cair para a Série B. Quanto ao Cruzeiro, a missão primordial do clube será retornar à Série A e encerrar seus escândalos financeiros de forma digna. Já o América, que poderia estar se preparando para uma reestreia com louvor na Série A, vai ter de suar a camisa novamente para tentar alcançar esse objetivo, que esteve facilmente ao seu alcance em 2019.





• • •





Enfim, é um panorama nada agradável a ser enfrentado pela sempre fiel torcida mineira, que tem sofrido muito no correr do anos. Salvo as vitórias do Cruzeiro no palco nacional do ludopédio, hoje tentando sair de uma crise lamentável, e vitórias espaçadas dos dois outros mosqueteiros, esses últimos anos têm sido de vacas magras. Enfim, o futuro a Deus pertence.





LIXO EM BH

PROBLEMA À VISTA





Devido à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que classificou como irregular a ocupação em caráter permanente de aterros sanitários nas cidades do país, o recolhimento de lixo de Belo Horizonte está ameaçado de se deteriorar gravemente. Com a decisão do STF, o Centro de Tratamento de Resíduos Macaúbas, em BH, que recebe 2 mil toneladas diárias de lixo, corre o risco de ser declarado irregular, o que poderia impedir seu funcionamento. O problema é dos mais complexos, pois aterros de 11 importantes cidades brasileiras se encontram em situação irregular. É uma complicação dos diabos encontrar grandes áreas nas proximidades das capitais que possam se tornar depósitos de lixo.





BOMBEIROS

REPETECO DE ADVERTÊNCIAS





Com o aumento inusitado da intensidade das chuvas nesta temporada dita veranesca, mas que acabou sendo aquosa em todos os sentidos, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ampliou sua campanha de advertência aos motoristas, que continuam imprudentes como sempre. Em 2019, a corporação teve de atender a nada menos de 26.351 ocorrências envolvendo acidentes de trânsito, com milhares de feridos, é claro. Este ano, só no em janeiro, registraram-se 1.721 acidentes, o que é um dado grave. Os bombeiros fazem uma série de apelos a motoristas irresponsáveis e rezam para ser seguidos. Em primeiro lugar, jamais ultrapassar sem segurança. Com chuva, então, nem se fala.





STALIN

TRISTE COINCIDÊNCIA





A data de hoje marca o 67º aniversário da morte de Josef Stalin, um dos mais sangrentos ditadores da história, que por 31 anos governou com mão de ferro a União Soviética – de 1922 até sua morte, em 5 de março de 1953. Morreu de hemorragia cerebral, aos 75 anos. Dizem que foi envenenado com raticida por Beria, seu chefe de polícia. Por coincidência, também registra-se o aniversário de um dos fatos mais cruéis ordenados por Stalin. O assassinato, em 1940, de 25 mil oficiais do Exército polonês em execuções contínuas com tiros na nuca ocorridas na floresta de Katyn. Os corpos eram atirados em uma enorme vala. Trata-se do famoso Massacre de Katyn, só revelado 30 anos mais tarde.





15 DE MARÇO

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS





Como o coronavírus ainda não ameaça de forma violenta o Brasil, as manifestações de 15 de março pró-Bolsonaro e de protesto contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal encontram-se mantidas, mesmo face à multidão de polêmicas que vêm provocando, pois há uma discussão dos diabos sobre os objetivos da mobilização. Tem gente que quer que seja apenas pró-Bolsonaro, outros defendem que abranjam a condenação em segunda instância e a continuação acesa da Lava-Jato, que sejam também pró-Moro, contra o Legislativo e o Judiciário tomando medidas que cabem ao Executivo. Enfim, as redes sociais estão ativas

como nunca.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA





Esta semana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ganhou uma integrante temporária, com a posse da juíza Amalin Aziz Sant'Ana como desembargadora substituta da 4ª Câmara Criminal. A juíza Sant'Ana entra no lugar do desembargador Doorgal Borges de Andrada, que se afastou a pedido de suas funções. A cerimônia de posse, que ocorreu na segunda-feira, foi presidida pelo desembargador Nelson Missias de Morais.





ARTES E OFÍCIOS

NOVO ESPAÇO





Amanhã, a direção da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, responsável, por meio do Sesi, pela administração do Museu de Artes e Ofícios, e a direção da Cemig apresentarão o novo espaço temático da instituição. Dedicado à energia elétrica, vai se chamar Espaço de Eficiência Energética. A ocasião é das mais apropriadas, pois amanhã é o Dia Mundial da Eficiência Energética. O público terá acesso a uma síntese do histórico da energia elétrica, de seu início às chamadas energias limpas do futuro. Abertura às 16h.





PROJETO FARTURA

PRÊMIO NO JAPÃO





O Projeto Fartura – Comidas do Brasil, criado pelo empresário mineiro Rodrigo Ferraz, que se transformou na maior plataforma de gastronomia do país, ingressou em 2020 com uma excelente novidade. O audiovisual focalizando uma de suas etapas culinárias, denominado O mestre da farinha, classificou-se em terceiro lugar no Japan World's Tourism Film Festival, onde foi exibido em 28 de fevereiro. Com esse prêmio, o curta dirigido por Leandro Miranda e Luiza Fecarotta contabilizou sua terceira medalha. Em 2019, ganhou os troféus Best South American Film e People’s Choice Awards no festival de cinema mundial de turismo ART & TUR, de Portugal.









• • • Os 41 anos da Fundação Hilton Rocha serão celebrados amanhã, às 20h, em sessão especial na Assembleia Legislativa. A proposta do evento foi do deputado Charles Santos. Homenagem a uma das instituições oftalmológicas de maior prestígio de Minas Gerais, que mantém filiais em 22 estados.